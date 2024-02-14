«Мы ждали больше подач». Блокирующий «Зенита» — о команде АСК

Блокирующий команды «Зенит-Казань» Артём Вольвич подвёл итоги матча 23-го тура мужской Суперлиги с командой АСК из Нижнего Новгорода и заявил, что в этой игре от соперника они ждали больше подач.

«Пока нет ответа на вопрос, что самое сложное нам сегодня показал соперник. Мы, наверное, ждали от них больше подач в этом зале. Зал немного специфический, поэтому ждали больше подач, что они полетят и надо будет их блокировать максимально везде. Полетело ли больше у нас? Да, наверное да. Это говорит больше о нашей концентрации. На протяжении всех трёх партий, мне кажется, мы неплохо подавали. Особенно Мишу Лабинского, наверное, стоит выделить. Он вообще какой-то кураж во второй партии поймал», — сказал Вольвич в послематчевом комментарии.

Напомним, сейчас казанский «Зенит» держится на первом месте турнирной таблицы, а за весь сезон потерпел только три поражения.