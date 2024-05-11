Россиянин Павел Мороз продолжит карьеру в болгарском «Нефтохимике»

Российский 37-летний диагональный Павел Мороз в следующем сезоне будет играть за болгарский «Нефтохимик». Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях.

Предыдущий сезон Мороз провёл в составе азербайджанского «Хары Бюльбюль Шуша». В национальной лиге клуб занял пятое место. Свою профессиональную карьеру диагональный начал в составе МГТУ, с 2010 по 2013 год выступал за «Кузбасс», после него провёл два сезона в составе новосибирского «Локомотива». В сезоне-2016/2017 Мороз играл за корейский клуб «Эйр Джамбос». По ходу карьеры 37-летний волейболист также выступал за «Урал», «Факел», «Динамо-ЛО», «Нефтяник» и «Аль-Васл» из ОАЭ. Мороз провёл за сборную России 22 матча, приняв участие в Мировой лиге в 2012 и 2015 годах и в чемпионате мира в 2014 году.

Дважды за карьеру Мороз был дисквалифирован за положительные допинг-пробы: в октябре 2018 года он получил наказание на 18 месяцев, а в декабре 2022-го – на 15 месяцев.