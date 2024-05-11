Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сэм Деру назвал волейболиста, который является «душой раздевалки» казанского «Зенита»

Сэм Деру назвал волейболиста, который является «душой раздевалки» казанского «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский доигровщик волейбольной команды «Зенит-Казань» Сэм Деру рассказал, кого из одноклубников он назвал бы «душой раздевалки».

«Думаю, каждый вносит свой вклад в атмосферу раздевалки, и каждый год она меняется. Нужен баланс интровертов и тех, кто ведёт себя более импульсивно. Конечно, Дима Волков самый шумный, самый сумасшедший, если так можно сказать. Он всегда шутит, у него всегда есть что обсудить. Также отметил бы Алексея Чанчикова. В прошлом году таким человеком был Денис Земчёнок. В то же время для парней из России важно наше присутствие с Майкой, мы всегда готовы поддержать разговор, рассказать что-то», – приводит слова Деру «БО Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Зенит-Казань» в финале обыграл московское «Динамо» и стал 12-кратным чемпионом России.

Материалы по теме
Волейболист казанского «Зенита» Дмитрий Волков станет игроком «Аль-Райяна» из Катара
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android