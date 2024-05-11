Сэм Деру назвал волейболиста, который является «душой раздевалки» казанского «Зенита»

Бельгийский доигровщик волейбольной команды «Зенит-Казань» Сэм Деру рассказал, кого из одноклубников он назвал бы «душой раздевалки».

«Думаю, каждый вносит свой вклад в атмосферу раздевалки, и каждый год она меняется. Нужен баланс интровертов и тех, кто ведёт себя более импульсивно. Конечно, Дима Волков самый шумный, самый сумасшедший, если так можно сказать. Он всегда шутит, у него всегда есть что обсудить. Также отметил бы Алексея Чанчикова. В прошлом году таким человеком был Денис Земчёнок. В то же время для парней из России важно наше присутствие с Майкой, мы всегда готовы поддержать разговор, рассказать что-то», – приводит слова Деру «БО Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Зенит-Казань» в финале обыграл московское «Динамо» и стал 12-кратным чемпионом России.