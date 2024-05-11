Связующая «Локомотива» Филиштинская: мы своими руками подарили золото другой команде

Российская волейболистка Ирина Филиштинская рассказала о своих сожалениях по поводу проигранного в финале золота казанскому «Динамо-Ак Барс».

«Если честно, я пока не могу свыкнуться с мыслью, что у нас серебро. Потому что золото было так близко. Это очень обидно, нам оставалось сделать всего один шаг. Но мы своими руками подарили золото другой команде.

По моему мнению, в четвёртой игре нам не хватило холодной головы. Ведя по сетам 2:0, нам просто нужно было играть и дальше с таким же напором и нажимом, как мы провели первые два сета. А мы, получается, очень сильно завелись, хотели очень быстро выиграть – это нам и помешало. И, конечно, с другой стороны был сильный тренер казанской команды, который внёс перелом в ход игры. Зоран Терзич сделал несколько замен, которые сработали. Поверил в своих игроков. У Казани игра немножко поменялась и стабилизировалась. Естественно, нам уже стало сложнее», — сказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, калининградский «Локомотив» одержал уверенную победу над «Динамо» из Москвы и вышел в финал, чтобы побороться за золото. Однако сломать казанскую команду не удалось второй год подряд. «Динамо-Ак Барс» удалось подтвердить свой титул чемпионов, а калининградская команда второй год подряд забирает серебро чемпионата России — Суперлиги.