«Атом-Курск» переиграл «Омичку» в первом матче серии за право выступления в Суперлиге

Сегодня, 11 мая, в Курске местная команда «Атом-Курск» обыграла «Омичку» в матче за право выступать в следующем сезоне в женской Суперлиге. Встреча, прошедшая в Курске, завершилась победой гостей со счётом 3:1 (25:23, 25:18, 20:25, 25:20).

Отметим, что омская команда закончила сезон в Высшей лиге «А» на втором месте. Этот результат дал ей право принять участие в переходных матчах. Курская команда заняла последнее, 14-е место в Суперлиге и теперь рискует вылететь оттуда. Победитель переходных матчей между «Омичкой» и «Атом-Курск» в следующем сезоне получит право выступать в сильнейшей российской лиге.

Напомним, ранее победитель Высшей лиги «А» среди женских команд, петербургский клуб «Корабелка», отказался от выхода в следующем сезоне в Суперлигу. В связи с этим ни одна из команд напрямую не вылетела из Суперлиги, а «Минчанка», занявшая 13-е место, вообще избежала стыковых матчей.