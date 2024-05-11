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«Атом-Курск» переиграл «Омичку» в первом матче серии за право выступления в Суперлиге

«Атом-Курск» переиграл «Омичку» в первом матче серии за право выступления в Суперлиге
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Сегодня, 11 мая, в Курске местная команда «Атом-Курск» обыграла «Омичку» в матче за право выступать в следующем сезоне в женской Суперлиге. Встреча, прошедшая в Курске, завершилась победой гостей со счётом 3:1 (25:23, 25:18, 20:25, 25:20).

Пари Суперлига - плей-аут (ж) . Стыковые матчи
11 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Атом-Курск
Курская область
Окончен
3 : 1
Омичка
Омская область
Атом-Курск: Сыркина, Розкопа, Березкина, Рогозина, Иванова, Алекумова, Дороничева, Кирьянова, Сумарокова, Агаркова, Поспелова, Яковлева
Омичка:

Отметим, что омская команда закончила сезон в Высшей лиге «А» на втором месте. Этот результат дал ей право принять участие в переходных матчах. Курская команда заняла последнее, 14-е место в Суперлиге и теперь рискует вылететь оттуда. Победитель переходных матчей между «Омичкой» и «Атом-Курск» в следующем сезоне получит право выступать в сильнейшей российской лиге.

Напомним, ранее победитель Высшей лиги «А» среди женских команд, петербургский клуб «Корабелка», отказался от выхода в следующем сезоне в Суперлигу. В связи с этим ни одна из команд напрямую не вылетела из Суперлиги, а «Минчанка», занявшая 13-е место, вообще избежала стыковых матчей.

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