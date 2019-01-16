«Учился поворачивать направо». Российские топ-пилоты покайфовали в Тольятти

Обычно представители разных гоночных дисциплин собираются вместе разве что на каких-нибудь официальных или торжественных мероприятиях. Но всё же раз в год пилотов из ралли, картинга, ралли-кросса и многочисленных категорий кольцевых гонок можно увидеть вместе в очной борьбе на одной трассе. Такую представительную компанию в 22-й раз собрала рождественская Гонка чемпионов, которую проводит АвтоВАЗ на своём полигоне в селе Сосновка близ Тольятти. Надо сказать, в 2019-м посмотреть было на что!
Чемпионы + одинаковые машины = идеальная гонка
Спасибо организаторам — они не приносят в жертву массовости уровень участников. Если гонка чемпионов, то сражаются в ней действительно обладатели титулов — действующие или бывшие, но чемпионы. Прибавьте к этому одинаковую технику и компактную трассу — получите рецепт идеального соревнования.
В этом году за руль 170-сильных седанов «Веста» с механической коробкой передач сели 24 гонщика. Опытнейшие «кольцевики» Алексей Дудукало и Кирилл Ладыгин с Дмитрием Брагиным, двое из последних причём давно ведут между собой сражение в Сосновке и периодически меняют друг друга на вершине пьедестала Гонки чемпионов, раллисты Сергей Успенский и Дмитрий Воронов, картингист Иван Чубаров, пилоты ралли-кросса Тимур Тимерзянов и Егор Санин и множество других сильнейших автоспортсменов, среди которых нашлось место и участникам международных серий. Главными героями стали звёздные новички — пилоты программы SMP Racing Виталий Петров и Михаил Алёшин, а также чемпион Европы по ралли Алексей Лукьянюк. У этого трио, имеющего колоссальных опыт в гонках высочайшего уровня, до 11 января не было в их спортивной биографии ни одного круга по трассе в Сосновке и это, безусловно, добавляло интриги в их дебют.
И, несмотря на то что в решающую часть заездов вышли те пилоты, которые уже имели за плечами не одну Гонку чемпионов в Тольятти, дебютанты не затерялись. Лукьянюк и Алёшин остановились на пороге в четвертьфинал, а Петров и вовсе едва не оказался в полуфинале. Но места на подиуме поделили опытные гонщики — третьим стал тольяттинец Михаил Митяев из команды Lada Sport Rosneft, второе место занял прошлогодний бронзовый призёр Гонки чемпионов Егор Санин из AG Team, а триумфатором в шестой раз стал ещё один представитель Тольятти Кирилл Ладыгин. Пилот заводской команды АвтоВАЗа вместе с очередной победой получил в вечное пользование «Серебряную ладью», которой награждают быстрейшего в Сосновке.
А ведь мы вполне могли узнать имя нового чемпиона чемпионов! Егор Санин сначала сенсационно выбил из борьбы Дмитрия Брагина, а затем пал жертвой технической неполадки: на его Lada Vesta после очередного прыжка на трамплине трассы вышел из строя топливный насос. Увы, регламент Гонки чемпионов перезаездов не предусматривает, поэтому Ладыгин после своей первой уверенной победы в финале выиграл и второй заезд из-за схода соперника. Но шанс отыграться будет, и, глядя на то, что творилось в Сосновке в 2019 году, можно ожидать в 2020-м ещё более напряжённой борьбы за победу. Особенно если устроители битвы чемпионов прислушаются к пожеланиям своих именитых гостей.
Петров заботится о фанатах
Угадать, где на трассе находится Виталий Петров, было легко по толпе болельщиков, окружающих первого российского гонщика Формулы-1. Если в окружении тольяттинцев плывёт над головами шлем в цветах триколора, над которым периодически взмывают в воздух смартфоны для селфи — значит, пилот SMP Racing или идёт к машине для своего заезда или возвращается в домик к другим участникам гонки.
«На самом деле всё отлично! Немного не хватает времени на трассе, особенно тем пилотам, кто никогда здесь не выступал, — признался Петров. — Приходится одновременно учить и трассу, и знакомиться с новой машиной. У меня нет никаких проблем с ездой по льду на шипованных покрышках, но всё-таки хотелось бы просто получить возможность поездить минут 20 по трассе и вкатиться в неё. Тогда удалось бы навязать более плотную борьбу таким гонщикам, как Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин — у них определённое преимущество есть, но это гонки. Трасса скоростная, повороты все закрытые, и если бы я не проехал пассажиром с Кириллом, то, возможно, вкатывался бы гораздо дольше — надо понимать и траектории, и передачи под каждый поворот. Я научился на своих ошибках, в следующем году можно спокойно приехать, и будет гораздо легче победить!
Для меня Гонка чемпионов — это одновременно и соревнование, и развлечение, и возможность встретиться с гонщиками из других серий, пообщаться, узнать о жизни разных чемпионатов, и это очень круто. Молодцы все — и пилоты, которые приезжают участвовать, и зрители, которые болеют на трассе. Наверное, для болельщиков можно было бы придумать какую-то развлекательную программу, устроить автограф- и фотосессии. Хотя бы минут по 15, но чтобы у людей была возможность спокойно сфотографироваться, пообщаться. Или в городе устроить какую-то встречу пилотов с горожанами. Надеюсь, организаторы это учтут! А формат гонки идеальный — он таким и должен быть», — рассказал Виталий.
Алёшин восхищается форматом
Не меньшей популярностью у гостей Гонки чемпионов пользовался и Михаил Алёшин. Первый российский гонщик «Индикара» тоже не мог сделать шага без совместного фото с болельщиками да и на трассе не затерялся. И да, пилот SMP Racing тоже готов вновь приехать в Сосновку и побороться за победу.
«Хотелось бы показать результат получше, но в целом я доволен! Выяснилось, что я был единственным из участников, кто ни разу не ездил на таком шипе, который стоял на Lada Vesta — эти покрышки совсем отличаются от того, на чём я ездил до этого. Но я хочу сказать большое спасибо Lada Sport и всему АвтоВАЗу за то, что организуют эту гонку и пригласили меня поучаствовать. Если в следующем году пригласят, то обязательно приеду! Перед этим, конечно, потренируюсь», — отметил Михаил.
Лукьянюк учится рисковать
Никогда такого не было, чтобы в Гонке чемпионов участвовал действующий чемпион Европы по ралли, а в 2019-м случилось — Алексей Лукьянюк нашёл возможность выбраться в Тольятти. Победить не удалось, но главное, что гонщик открыл для себя, над чем можно поработать в преддверие нового сезона.
«Динамика у машины неплохая, — отметил Лукьянюк. — Ещё бы зацеп получше, но, конечно, привыкать к переднему приводу надо. Кольцевикам, думаю, проще — они учатся очень точно проезжать каждый поворот, искать каждую возможность отыграть время в каждом повороте. В ралли условия немного другие, и мы привыкаем ехать с запасом, потому что в кольцевых гонках цена ошибки несколько меньше. Я за последний сезон привык ехать более аккуратно, с запасом и чувствую, что в Гонке чемпионов это мне немного мешает — сложно отпустить себя и начать ехать более рискованно.
Но я рад, что попал в эту гонку. Постоянно меняющиеся условия на трассе, новая машина и новая трасса стали для меня своеобразной встряской для понимания того, что можно ехать быстрее и можно ехать иначе. Сейчас, с учётом нового опыта, мне хочется обратить больше внимания на мои навыки и побольше поработать над этим».
Тимерзянов учится поворачивать направо
В ралли-кроссе — полный привод и асфальтово-грунтовые трассы, в трековых гонках — привод передний и лёд под колёсами, но все повороты только налево. Казалось бы, что для столь опытного гонщика, как Тимур Тимерзянов, заезды в Сосновке не должны таить ничего нового, но и на Гонке чемпионов пилот всё время находит, чему поучиться.
«Состав гонки в 2019 году один из самых сильных за всю историю, — считает Тимерзянов. — Это видно даже по тому, как быстро новые пилоты смогли начать показывать быстрые времена. Когда я впервые приехал в Сосновку, то мне пришлось учиться поворачивать на льду направо. Я никогда до этого на ледовой трассе не поворачивал направо — в трековых гонках ты всё время едешь влево, так что это был новый опыт. Плюс каждый год на Гонке чемпионов новые машины, новый шип, и это тоже влияет на пилотаж.
Второй год подряд мы едем на 4,5-миллиметровом шипе со своими особенностями. Такие шины практически не прощают ошибок и старт делают непростым. Мне нравится, что трасса очень рабочая — ты должен работать над каждым поворотом, потому что ошибка в одном из них стоит потери времени во всей связке. Но я всегда говорил, что мне не хватает полного привода! Хотелось бы для полного драйва ехать на полном приводе, но ситуация равная для всех».
Успенский признаёт сложности
Для многократного чемпиона России по ралли вряд ли может быть что-то сложное в гонках, но трасса в Сосновке бросает вызов даже Сергею Успенскому. Действующему чемпиону России по ралли и тому непросто на Гонке чемпионов, а это ли не показатель уровня состязаний?
«Трасса в Сосновке замкнутая, специфичная для гонщика из классического ралли, так что ничего удивительного, что едут тут очень быстро местные ребята, которые её отлично знают. Думаю, если я по ней раз 100 проеду, то смог с ними соперничать, а пока сложно. Но на то это и гонка звёзд — здесь каждый должен проявить себя. Передний привод? Никаких проблем! Как говорится, руки-то помнят. Так что в следующем году, если позовут, с радостью приеду на Гонку чемпионов. Ещё бы тестов немного на такой машине и уже можно будет сравняться с парнями», — уверен Сергей.
Судя по гонке 2019 года и отзывам пилотов, в следующем сезоне Гонка чемпионов может стать ещё более ярким событием в российском автоспорте. Нужно просто сохранить всё хорошее и учесть пожелания гонщиков – тогда вообще заживём!