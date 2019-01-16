«Учился поворачивать направо». Российские топ-пилоты покайфовали в Тольятти

Обычно представители разных гоночных дисциплин собираются вместе разве что на каких-нибудь официальных или торжественных мероприятиях. Но всё же раз в год пилотов из ралли, картинга, ралли-кросса и многочисленных категорий кольцевых гонок можно увидеть вместе в очной борьбе на одной трассе. Такую представительную компанию в 22-й раз собрала рождественская Гонка чемпионов, которую проводит АвтоВАЗ на своём полигоне в селе Сосновка близ Тольятти. Надо сказать, в 2019-м посмотреть было на что!

Чемпионы + одинаковые машины = идеальная гонка

Спасибо организаторам — они не приносят в жертву массовости уровень участников. Если гонка чемпионов, то сражаются в ней действительно обладатели титулов — действующие или бывшие, но чемпионы. Прибавьте к этому одинаковую технику и компактную трассу — получите рецепт идеального соревнования.



В этом году за руль 170-сильных седанов «Веста» с механической коробкой передач сели 24 гонщика. Опытнейшие «кольцевики» Алексей Дудукало и Кирилл Ладыгин с Дмитрием Брагиным, двое из последних причём давно ведут между собой сражение в Сосновке и периодически меняют друг друга на вершине пьедестала Гонки чемпионов, раллисты Сергей Успенский и Дмитрий Воронов, картингист Иван Чубаров, пилоты ралли-кросса Тимур Тимерзянов и Егор Санин и множество других сильнейших автоспортсменов, среди которых нашлось место и участникам международных серий. Главными героями стали звёздные новички — пилоты программы SMP Racing Виталий Петров и Михаил Алёшин, а также чемпион Европы по ралли Алексей Лукьянюк. У этого трио, имеющего колоссальных опыт в гонках высочайшего уровня, до 11 января не было в их спортивной биографии ни одного круга по трассе в Сосновке и это, безусловно, добавляло интриги в их дебют.

Фото: «АвтоВАЗ»

И, несмотря на то что в решающую часть заездов вышли те пилоты, которые уже имели за плечами не одну Гонку чемпионов в Тольятти, дебютанты не затерялись. Лукьянюк и Алёшин остановились на пороге в четвертьфинал, а Петров и вовсе едва не оказался в полуфинале. Но места на подиуме поделили опытные гонщики — третьим стал тольяттинец Михаил Митяев из команды Lada Sport Rosneft, второе место занял прошлогодний бронзовый призёр Гонки чемпионов Егор Санин из AG Team, а триумфатором в шестой раз стал ещё один представитель Тольятти Кирилл Ладыгин. Пилот заводской команды АвтоВАЗа вместе с очередной победой получил в вечное пользование «Серебряную ладью», которой награждают быстрейшего в Сосновке.

А ведь мы вполне могли узнать имя нового чемпиона чемпионов! Егор Санин сначала сенсационно выбил из борьбы Дмитрия Брагина, а затем пал жертвой технической неполадки: на его Lada Vesta после очередного прыжка на трамплине трассы вышел из строя топливный насос. Увы, регламент Гонки чемпионов перезаездов не предусматривает, поэтому Ладыгин после своей первой уверенной победы в финале выиграл и второй заезд из-за схода соперника. Но шанс отыграться будет, и, глядя на то, что творилось в Сосновке в 2019 году, можно ожидать в 2020-м ещё более напряжённой борьбы за победу. Особенно если устроители битвы чемпионов прислушаются к пожеланиям своих именитых гостей.

Фото: «АвтоВАЗ»

Петров заботится о фанатах

Угадать, где на трассе находится Виталий Петров, было легко по толпе болельщиков, окружающих первого российского гонщика Формулы-1. Если в окружении тольяттинцев плывёт над головами шлем в цветах триколора, над которым периодически взмывают в воздух смартфоны для селфи — значит, пилот SMP Racing или идёт к машине для своего заезда или возвращается в домик к другим участникам гонки.



«На самом деле всё отлично! Немного не хватает времени на трассе, особенно тем пилотам, кто никогда здесь не выступал, — признался Петров. — Приходится одновременно учить и трассу, и знакомиться с новой машиной. У меня нет никаких проблем с ездой по льду на шипованных покрышках, но всё-таки хотелось бы просто получить возможность поездить минут 20 по трассе и вкатиться в неё. Тогда удалось бы навязать более плотную борьбу таким гонщикам, как Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин — у них определённое преимущество есть, но это гонки. Трасса скоростная, повороты все закрытые, и если бы я не проехал пассажиром с Кириллом, то, возможно, вкатывался бы гораздо дольше — надо понимать и траектории, и передачи под каждый поворот. Я научился на своих ошибках, в следующем году можно спокойно приехать, и будет гораздо легче победить!

Для меня Гонка чемпионов — это одновременно и соревнование, и развлечение, и возможность встретиться с гонщиками из других серий, пообщаться, узнать о жизни разных чемпионатов, и это очень круто. Молодцы все — и пилоты, которые приезжают участвовать, и зрители, которые болеют на трассе. Наверное, для болельщиков можно было бы придумать какую-то развлекательную программу, устроить автограф- и фотосессии. Хотя бы минут по 15, но чтобы у людей была возможность спокойно сфотографироваться, пообщаться. Или в городе устроить какую-то встречу пилотов с горожанами. Надеюсь, организаторы это учтут! А формат гонки идеальный — он таким и должен быть», — рассказал Виталий.

Фото: «СМП Рейсинг»

Алёшин восхищается форматом

Не меньшей популярностью у гостей Гонки чемпионов пользовался и Михаил Алёшин. Первый российский гонщик «Индикара» тоже не мог сделать шага без совместного фото с болельщиками да и на трассе не затерялся. И да, пилот SMP Racing тоже готов вновь приехать в Сосновку и побороться за победу.



«Хотелось бы показать результат получше, но в целом я доволен! Выяснилось, что я был единственным из участников, кто ни разу не ездил на таком шипе, который стоял на Lada Vesta — эти покрышки совсем отличаются от того, на чём я ездил до этого. Но я хочу сказать большое спасибо Lada Sport и всему АвтоВАЗу за то, что организуют эту гонку и пригласили меня поучаствовать. Если в следующем году пригласят, то обязательно приеду! Перед этим, конечно, потренируюсь», — отметил Михаил.

«Перегрузка такая, что глаза из шлема вылетают». Интервью с Петровым и Алёшиным Виталий Петров и Михаил Алёшин в двойном интервью оценили сезон Сироткина, свои выступления в WEC и многое другое.

Лукьянюк учится рисковать

Никогда такого не было, чтобы в Гонке чемпионов участвовал действующий чемпион Европы по ралли, а в 2019-м случилось — Алексей Лукьянюк нашёл возможность выбраться в Тольятти. Победить не удалось, но главное, что гонщик открыл для себя, над чем можно поработать в преддверие нового сезона.



«Динамика у машины неплохая, — отметил Лукьянюк. — Ещё бы зацеп получше, но, конечно, привыкать к переднему приводу надо. Кольцевикам, думаю, проще — они учатся очень точно проезжать каждый поворот, искать каждую возможность отыграть время в каждом повороте. В ралли условия немного другие, и мы привыкаем ехать с запасом, потому что в кольцевых гонках цена ошибки несколько меньше. Я за последний сезон привык ехать более аккуратно, с запасом и чувствую, что в Гонке чемпионов это мне немного мешает — сложно отпустить себя и начать ехать более рискованно.



Но я рад, что попал в эту гонку. Постоянно меняющиеся условия на трассе, новая машина и новая трасса стали для меня своеобразной встряской для понимания того, что можно ехать быстрее и можно ехать иначе. Сейчас, с учётом нового опыта, мне хочется обратить больше внимания на мои навыки и побольше поработать над этим».

Фото: «АвтоВАЗ»

Тимерзянов учится поворачивать направо

В ралли-кроссе — полный привод и асфальтово-грунтовые трассы, в трековых гонках — привод передний и лёд под колёсами, но все повороты только налево. Казалось бы, что для столь опытного гонщика, как Тимур Тимерзянов, заезды в Сосновке не должны таить ничего нового, но и на Гонке чемпионов пилот всё время находит, чему поучиться.



«Состав гонки в 2019 году один из самых сильных за всю историю, — считает Тимерзянов. — Это видно даже по тому, как быстро новые пилоты смогли начать показывать быстрые времена. Когда я впервые приехал в Сосновку, то мне пришлось учиться поворачивать на льду направо. Я никогда до этого на ледовой трассе не поворачивал направо — в трековых гонках ты всё время едешь влево, так что это был новый опыт. Плюс каждый год на Гонке чемпионов новые машины, новый шип, и это тоже влияет на пилотаж.



Второй год подряд мы едем на 4,5-миллиметровом шипе со своими особенностями. Такие шины практически не прощают ошибок и старт делают непростым. Мне нравится, что трасса очень рабочая — ты должен работать над каждым поворотом, потому что ошибка в одном из них стоит потери времени во всей связке. Но я всегда говорил, что мне не хватает полного привода! Хотелось бы для полного драйва ехать на полном приводе, но ситуация равная для всех».

Фото: «АвтоВАЗ»

Успенский признаёт сложности

Для многократного чемпиона России по ралли вряд ли может быть что-то сложное в гонках, но трасса в Сосновке бросает вызов даже Сергею Успенскому. Действующему чемпиону России по ралли и тому непросто на Гонке чемпионов, а это ли не показатель уровня состязаний?



«Трасса в Сосновке замкнутая, специфичная для гонщика из классического ралли, так что ничего удивительного, что едут тут очень быстро местные ребята, которые её отлично знают. Думаю, если я по ней раз 100 проеду, то смог с ними соперничать, а пока сложно. Но на то это и гонка звёзд — здесь каждый должен проявить себя. Передний привод? Никаких проблем! Как говорится, руки-то помнят. Так что в следующем году, если позовут, с радостью приеду на Гонку чемпионов. Ещё бы тестов немного на такой машине и уже можно будет сравняться с парнями», — уверен Сергей.



Судя по гонке 2019 года и отзывам пилотов, в следующем сезоне Гонка чемпионов может стать ещё более ярким событием в российском автоспорте. Нужно просто сохранить всё хорошее и учесть пожелания гонщиков – тогда вообще заживём!