Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, как он изменил бы формат квалификации.

Сейчас часто можно увидеть, как пилоты выстраиваются на выезде с пит-лейна, чтобы впереди других уйти на квалификационный круг. Это может создавать суматоху, и Албон предложил идею, как этого избежать.

«Обычно Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг любят потолкаться локтями на пит-лейне. Такое происходит всё чаще и чаще. Это создает небольшой бардак. Я не особо против, потому что мы находимся в середине пит-лейна и можем варьировать момент выезда. Для топ-команд это более серьёзная проблема, но они в любом случае будут быстры, так что это не имеет значения.

Меня всегда интересовала идея проведения раздельной квалификации. Первый сегмент, поделённый на две группы, – и мы избавимся от проблемы, присущей коротким трассам, как в Австрии. На длинных трассах, как, например, в Сильверстоуне или Спа, этого не требуется. Но, возможно, это глупая идея», — приводит слова Албона издание RacingNews365.