«Я бы хотел сохранить цифры в тайне». Босс «Макларена» Стелла — об обновлениях

Глава «Макларена» Андреа Стелла поделился информацией о готовящемся пакете обновлений машины MCL38, но предпочёл не раскрывать детали повышения её характеристик.

«Это обновление не будет таким масштабным, как тот пакет, который был у нас в прошлом году в Австрии и Сингапуре, но это должен быть значимый шаг вперёд.

Но я не могу сказать большего, потому что в противном случае мы должны говорить о цифрах, которые мы хотели бы сохранить в тайне.

Скажем так, если всё будет соответствовать нашим ожиданиям и расчётам в аэродинамической трубе и компьютерного моделирования, то это будет ощутимый прогресс.

В этом деле всегда много «если», потому что даже если уровень корреляции был хорошим в течение года, всё равно возможны сюрпризы», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.