Формула-Е представила болид, разгоняющийся до 100 км/ч быстрее нынешних машин Ф-1

Формула-E вместе с Международной автомобильной федерацией (ФИА) представили гоночный автомобиль следующего поколения GEN3 Evo, способный разгоняться до 100 км/ч за 1,82 секунды, что на 30% быстрее нынешних автомобилей Формулы-1. Болид появится в чемпионате в сезоне-2024/2025.

Сообщается, что новый болид впервые станет полноприводным. Машина может развивать скорость до 200 миль/час (чуть более 320 км/ч). Кроме того, отмечается, что у GEN3 Evo лучше сцепление, а изготовлен он на 35% из переработанных и экологически чистых материалов.

Фото: fiaformulae.com

Фото: fiaformulae.com

Фото: fiaformulae.com

Следующий этап Формулы-Е нынешнего сезона, Гран-при Монако, состоится 27 апреля. Первое место в общем зачёте пилотов сейчас делят Паскаль Верляйн и Джейк Деннис. В активе обоих 89 очков.