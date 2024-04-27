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Карлос Сайнс: в 2026-м победит тот, кто окажется в нужное время в нужном месте

Карлос Сайнс: в 2026-м победит тот, кто окажется в нужное время в нужном месте
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что победителем в 2026 году, когда вступит в действие новый технический регламент Формулы-1, станет не тот, кто примет умные решения, а тот, кому улыбнётся удача.

«Когда я принимаю решение о том, где я окажусь в 2026 году, то не придаю значения тому, что говорят команды, что они предлагают, какие у них будут моторы. Реальность такова, что никто сейчас этого не знает.

На мой взгляд, в 2026 году победит не тот, кто примет умные, правильные решения, а тот, кто просто окажется в нужное время в нужном месте.

Что касается 2025 года, то, с учётом того уровня, который я показываю сейчас, мне хотелось бы получить конкурентоспособную машину. Но, опять же, не всё зависит от меня, нужно еще подождать», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

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