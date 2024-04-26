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Нико Хюлькенберг сделал заявление о контракте с «Ауди»

Нико Хюлькенберг сделал заявление о контракте с «Ауди»
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Немецкий пилот Нико Хюлькенберг прокомментировал подписание контракта с «Ауди». К этой команде он присоединится в 2026 году, а в 2025-м будет выступать за «Кик-Заубер», чей контрольный пакет акций «Ауди» уже полностью выкупила. В настоящий момент Нико выступает за «Хаас», но покинет эту команду после этого сезона.

«Я возвращаюсь в команду, с которой работал в 2013 году. У меня остались приятные воспоминания о её сильном командном духе. Перспектива выступать за «Ауди» – нечто особенное для меня. Когда немецкий производитель вступает в Формулу-1 с такой решимостью, понимаешь, что это уникальная возможность. Для меня большая честь представлять заводскую команду такой марки с силовым агрегатом немецкого производства», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Ауди».

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