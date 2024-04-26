Новости об уходе Ньюи застали «Ред Булл» врасплох — The Guardian

Новости о намерении главы технического департамента Эдриана Ньюи покинуть «Ред Булл» застали австрийскую команду врасплох. Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на британское издание The Guardian.

65-летний конструктор ещё не подал официальное заявление об отставке и не объявил персоналу «Ред Булл» о своём уходе, и инсайдеры говорят, что новости о его уходе стали неожиданностью для команды.

Сообщается, что Ньюи собирается в ближайшее время начать переговоры с руководством «Ред Булл» о своём уходе.

Вчера, 25 апреля, несколько изданий сообщили, что Эдриан Ньюи решил покинуть австрийскую команду, в которой он работает с 2006 года. Сначала об этом сообщило немецкое издание Auto Motor und Sport, а затем и BBC Sport.