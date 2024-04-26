Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Новости об уходе Ньюи застали «Ред Булл» врасплох — The Guardian

Новости об уходе Ньюи застали «Ред Булл» врасплох — The Guardian
Комментарии

Новости о намерении главы технического департамента Эдриана Ньюи покинуть «Ред Булл» застали австрийскую команду врасплох. Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на британское издание The Guardian.

65-летний конструктор ещё не подал официальное заявление об отставке и не объявил персоналу «Ред Булл» о своём уходе, и инсайдеры говорят, что новости о его уходе стали неожиданностью для команды.

Сообщается, что Ньюи собирается в ближайшее время начать переговоры с руководством «Ред Булл» о своём уходе.

Вчера, 25 апреля, несколько изданий сообщили, что Эдриан Ньюи решил покинуть австрийскую команду, в которой он работает с 2006 года. Сначала об этом сообщило немецкое издание Auto Motor und Sport, а затем и BBC Sport.

Материалы по теме
В Италии рассказали о текущем состоянии переговоров «Феррари» с Ньюи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android