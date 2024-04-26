Daily Mail: жена Эдриана Ньюи присматривается к недвижимости в Италии

Жена руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи Аманда изучает варианты с приобретением недвижимости в Италии. Об этом информирует Daily Mail.

Напомним, ранее сообщалось, что Ньюи будто бы недоволен положением дел в австрийской команде. Говорилось, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер якобы желает, чтобы Ньюи полностью посвятил себя гиперкару RB17 в связи с ограничениями в финансовом регламенте Формулы-1. При этом Эдриан в прошлом году продлил контракт с «Ред Булл» до конца 2025-го.

Вчера, 25 апреля, появилась новость, что Ньюи покинет «Ред Булл» до конца года и якобы уже предупредил об этом австрийский гоночный коллектив. В качестве команд, куда он может перебраться, называются «Феррари» и «Астон Мартин».

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