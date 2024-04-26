Экс-инженер «Феррари» прогнозирует массовый исход специалистов из «Ред Булл»

Бывший инженер по моторам в «Феррари» Эрнест Кнурс считает, что уход Эдриана Ньюи из «Ред Булл» может привести к исходу из команды и других специалистов.

«Я сам прошёл через это в «Феррари». Сперва из команды ушел Михаэль Шумахер, а затем и Росс Браун. Когда такой значимый человек решает уйти, всегда возникает вопрос: к чему это приведёт? Такие вещи всегда порождают вопросы.

И не так и важно, имеет ли Пьер Ваше больше влияния на нынешние процессы. Когда уходит такая фигура, это всегда вызывает вопросы у подчинённых. Это создаёт волнения в этой организации. Инженеры, механики и другие сотрудники становятся более открыты для предложений от других команд. Такое всегда происходит с командой, которая очень долгое время доминирует в спорте.

В какой-то момент люди начинают смотреть по сторонам, возможно, те, кто не совсем на виду. Есть ли в других командах более хорошие вакансии?

Это большой риск для «Ред Булл», для стабильности команды. В такой ситуации важна роль лидера. Является ли Кристиан Хорнер сейчас бесспорным и безупречным лидером? Сомнительно», — приводит слова Кнурса издание RacingNews 365.