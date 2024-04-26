Сможет ли Нико Хюлькенберг хотя бы раз попасть на подиум в составе «Ауди»?

Сегодня стало известно, что пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг покинет свою команду и присоединится к «Ауди», которая появится в Формуле-1 с 2026 года. Сможет ли гонщик в составе «Ауди» добиться подиума? Хотим знать ваше мнение.

Следующий сезон Нико проведёт в команде «Кик-Заубер», чей контрольный пакет акций «Ауди» уже полностью выкупила.

Сообщается, что параллельно со своими обязательствами в «Кик-Заубере» в сезоне 2025 года Хюлькенберг будет принимать активное участие в разработке первого автомобиля «Ауди» для 2026 года.

В настоящий момент Хюлькенберг занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе четыре очка. «Кик-Заубер» сейчас занимает 10-е место в Кубке конструкторов, не имея ни одного очка.