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АвтоВАЗ работает над беспилотным автомобилем Lada

АвтоВАЗ работает над беспилотным автомобилем Lada
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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания в данный момент работает над созданием и внедрением беспилотных систем в автомобили марки Lada. Причём, по его словам, разработки ведутся не только в сотрудничестве с НАМИ.

«Мы работаем над этим — как совместно с НАМИ, так и обсуждаем, прорабатываем эти вопросы с другими компаниями. Хотя, конечно, НАМИ – наш акционер, и мы сориентированы в первую очередь на внутригрупповую работу», — приводит слова Максима Соколова агентство «РИА Новости».

Напомним, в этом году АвтоВАЗ представит Lada Iskra, которая станет преемником Granta, а в 2025-м должна дебютировать Lada Vesta Sport — ожидается, что это будет мощная модель в текущей линейке АвтоВАЗа.

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