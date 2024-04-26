Хоккенхайм стал ближе к возвращению в Формулу-1

Новые владельцы немецкой трассы «Хоккенхайм-ринг» планируют работы по её возвращению в календарь Формулы-1. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Сообщается, что частные инвесторы купили 75% трассы в городе Хоккенхайм, которая неоднократно принимала этапы Формулы-1, и планируют вернуть Гран-при в Германию.

DPA сообщает, что покупателями трассы являются пять средних по размеру компаний, сделка уже единогласно одобрена городским советом Хоккенхайма.

Базирующаяся в Хоккенхайме компания Emodrom Group признала, что цена покупки составила около $ 6 млн, при этом городские власти отмечают, что новые владельцы берут на себя ответственность за прошлые долги, которые составляют около $ 20 млн.

Emodrom заявляет, что планирует инвестировать до $ 300 млн в «Хоккенхайм-ринг» в течение следующих 5-10 лет, в том числе в постройку отеля и создание 300 новых рабочих мест. Начало реконструкции запланировано на конец 2025 года.