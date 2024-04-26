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Босс Ф-1 Доменикали хочет больше спринтерских гонок в календаре

Босс Ф-1 Доменикали хочет больше спринтерских гонок в календаре
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Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали хочет, чтобы в календаре соревнований было больше гоночных уикендов со спринтерскими гонками.

«Расширение количества спринтов? Почему бы и нет? Я бы сказал, что это здорово, потому что лучше поддерживает напряжение на протяжении уикенда. И мы обсудим этот вопрос в будущем. Давайте сперва посмотрим, как пройдут спринты в этом году, но это определённо предмет обсуждения.

Мы обязаны следить за тем, чтобы каждый день проходил интересно для фанатов, которые приезжают на автодром, чтобы получить удовольствие. Я уверен, команды поймут наши доводы. Просто нужно найти решение», — приводит слова Доменикали издание Race Fans.

В сезоне-2024 шесть этапов из 24 являются спринтерскими.

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