Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен: Алонсо верит в перспективы «Астон Мартин»

Макс Ферстаппен: Алонсо верит в перспективы «Астон Мартин»
Комментарии

Пилот «Ред Булл», двукратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказал мнение о продлении контракта Фернандо Алонсо с «Астон Мартин».

«Нет, я не удивлён его решением продлить контракт с «Астон Мартин». Но у меня нет всей информации. У них хорошие отношения, но мы не знаем, что они планируют и каковы их перспективы, поэтому мне очень сложно что-то комментировать по этому поводу.

Очевидно, они очень амбициозны и хотят побеждать в Формуле-1. Он верит в проект, поэтому и продлил контракт», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews 365.

На данный момент Фернандо Алонсо занимает восьмое место в личном зачёте Формулы-1 сезона-2024, на его счету 31 очко. Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате, набрав 110 очков.

Материалы по теме
Источник: Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», переговоры с «Мерседесом» назначены
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android