Макс Ферстаппен: Алонсо верит в перспективы «Астон Мартин»

Пилот «Ред Булл», двукратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказал мнение о продлении контракта Фернандо Алонсо с «Астон Мартин».

«Нет, я не удивлён его решением продлить контракт с «Астон Мартин». Но у меня нет всей информации. У них хорошие отношения, но мы не знаем, что они планируют и каковы их перспективы, поэтому мне очень сложно что-то комментировать по этому поводу.

Очевидно, они очень амбициозны и хотят побеждать в Формуле-1. Он верит в проект, поэтому и продлил контракт», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews 365.

На данный момент Фернандо Алонсо занимает восьмое место в личном зачёте Формулы-1 сезона-2024, на его счету 31 очко. Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате, набрав 110 очков.