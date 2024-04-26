«Хаас» может сделать рокировку с «Кик-Заубером» — AMuS

Уход Нико Хюлькенберга из «Хааса» в «Ауди»/«Кик-Заубер» увеличивает шансы на то, что молодой британский гонщик Формулы-2 Оливер Берман станет боевым пилотом американской команды в следующем году. Но если договориться с Берманом или с поддерживающей его карьеру «Феррари» не удастся, в «Хаасе» рассматривают как альтернативу опытного Валттери Боттаса («Кик-Заубер») и обоих пилотов «Альпин» — Эстебана Окона и Пьера Гасли. Об этом пишет немецкое издание Auto Motor und Sport.

Напомним, Оливер Берман дебютировал в Формуле-1 в составе «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии в Джидде. Заменяя прооперированного Карлоса Сайнса, Берман занял в той гонке седьмое место и был признан гонщиком дня. «Феррари» намерена продвигать карьеру Оливера и, возможно, готова предоставить «Хаасу» скидку на моторы в обмен на место в составе этой команды.

В этом сезоне Берман шесть раз примет участие в свободных практиках за рулём машины «Хааса».