Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хаас» объявил об уходе Нико Хюлькенберга после этого сезона

«Хаас» объявил об уходе Нико Хюлькенберга после этого сезона
Комментарии

Американская команда «Хаас» объявила об уходе немецкого пилота Нико Хюлькенберга. Гоночный коллектив он должен покинуть по окончании нынешнего сезона.

Хюлькенберг присоединился к американской команде в 2023 году, став напарником Кевина Магнуссена и заменив соотечественника Мика Шумахера. Предыдущий сезон немца в Формуле-1 был первым после трёхлетней паузы. До этого Нико занимал должность резервного пилота «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», подменив в разные моменты Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля.

О дальнейших шагах Нико на рынке пилотов официальной информации пока нет.

В настоящий момент Хюлькенберг занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе четыре очка.

Главные новости дня:

Материалы по теме
«Ауди» уже в пятницу может объявить о контракте с Хюлькенбергом – Blick
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android