Хорнер преуменьшал значимость Ньюи — The Race

Одной из причин, по которым глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи решил покинуть австрийскую команду, может быть то, что Кристиан Хорнер в последнее время несколько принижал его роль в успехах команды. Об этом сообщает издание The Race.

Ньюи писал в своих мемуарах, что он и Хорнер разделяли одну и ту же командную идеологию, и, как отмечает издание, всегда считалось, что Хорнер делал всё, чтобы Ньюи был счастлив в «Ред Булл». Ему давали большую свободу действий, позволяя заниматься интересными ему проектами.

Но Ньюи мог почувствовать, что его значимость недооценивают, задвигая на задний план и продвигая как главного технического специалиста технического директора «Ред Булл» Пьера Ваше.

Именно Хорнер повысил Ваше до должности технического директора, сделав его более значимой фигурой. Также Хорнер заявлял, что команда зависит не только от Ньюи.

«Ньюи чувствовал, что он гораздо более значим для команды, чем некоторые считали», — резюмирует The Race.