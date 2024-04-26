Лоуренс Стролл рассматривает вариант продажи до 25% акций «Астон Мартин»

Миллиардер Лоуренс Стролл ведёт переговоры о продаже 25% акций своей команды Формулы-1 «Астон Мартин», об этом со ссылкой на свои конфиденциальные источники сообщает агентство Bloomberg.

Стролл, владеющий командой Формулы-1 отдельно от доли в компании по производству дорожных машин «Астон Мартин», готов продать до 25% гоночной команды. Канадский миллиардер надеется на сделку с американской частной инвестиционной компанией Arctos Partners. В ноябре прошлого года такая сделка оценивалась в $ 1,3 млрд, но сейчас, на фоне популярности Формулы-1 в США благодаря сериалу Netflix Drive to Survive, Стролл хочет получить за пакет акций больше.

Ранее в «Астон Мартин» продлили контракт с двукратным чемпионом Формулы-1 Фернандо Алонсо. Кроме того, с 2026 года партнёром «Астон Мартин» станет японский автогигант «Хонда».