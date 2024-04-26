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Штайнер поздравил Хюлькенберга с уходом из «Хааса»

Штайнер поздравил Хюлькенберга с уходом из «Хааса»
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер лично поздравил своего бывшего гонщика Нико Хюлькенберга с переходом из американской команды в швейцарскую «Кик-Заубер», которая с недавних пор принадлежит автогиганту «Ауди».

Гюнтер Штайнер и Нико Хюлькенберг

Гюнтер Штайнер и Нико Хюлькенберг

Фото: Личный архив Гюнтера Штайнера

«Поздравляю, Нико!» — написал Штайнер в сообщении под совместной фотографией с 36-летним немецким гонщиком у себя в социальных сетях.

Сегодня, 26 апреля, немецкая компания «Ауди» объявила о многолетнем контракте с Нико Хюлькенбергом, по окончании сезона-2024 он покинет «Хаас» и проведёт несколько следующих сезонов в составе команды из Хинвила. Сама «Ауди» официально присоединится к Формуле-1 только в 2026 году.

В настоящий момент Хюлькенберг занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе четыре очка. «Кик-Заубер» занимает последнее место в Кубке конструкторов.

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