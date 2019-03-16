У «Феррари» не было шансов. Хэмилтон выиграл поул Гран-при Австралии

Квалификация в одни ворота

В первом сегменте лучшим временем отметился Шарль Леклер — монегаску пришлось возвращаться на трассу под конец Q1, чтобы на мягких шинах улучшать своё время. Новобранец «Феррари» на две сотых опередил Льюиса Хэмилтона, но «Мерседес» по-прежнему оставался главным фаворитом субботы. Это подтвердил и второй сегмент, в котором Хэмилтон и Боттас расположились на двух первых позициях, опередив ближайших соперников — Ферстаппена и Леклера — на шесть-семь десятых секунды.

Финальное сражение за поул началось с рекорда от Валттери Боттаса — 1:20.598. Хэмилтон проиграл напарнику почти полсекунды (британец чересчур агрессивно атаковал в первом повороте и зацепил передним крылом асфальт), а Феттель остался в шести с лишним десятых позади финна.



Во второй попытке Льюис Хэмилтон прибавил и превзошёл время Боттаса на одну десятую с небольшим, в то время как сам Валттери улучшить результата не смог и остался на второй строчке. Вслед за «Мерседесами» круги завершили «Феррари», но подтянуться к лидерам ни Феттелю, ни Леклеру не удалось. И если Себ в итоге сохранил за собой третью позицию, то Шарль откатился на пятую — между «Феррари» расположился Макс Ферстаппен, улучшивший своё время под самым клетчатым флагом.



Быстрейшими позади грандов стали «Хаасы» — Ромен Грожан и Кевин Магнуссен показали шестое и седьмое места. Однако главным героем второго плана стал Ландо Норрис — в своей первой же квалификации британец пробился в финал и занял восьмую позицию. Карлос Сайнс, например, остался лишь 18-м… Замкнули классификацию топ-10 Кими Райкконен и Серхио Перес.

«Рено» вылетают в Q2

Борьба за выход в финал квалификации завершилась с улучшением Серхио Переса — мексиканец выбил из первой десятки Нико Хюлькенберга, который откатился на 11-ю строчку. Чуть ранее завершил свой последний круг Даниэль Риккардо — австралиец улучшил своё время, но этого оказалось недостаточно, чтобы пройти в финал. В итоге «Рено» в полном составе выбыл уже во второй части квалификации. Впрочем, пилоты французской команды смогут выбирать состав резины на первый отрезок гонки, да и 11-е и 12-е места — не так уж далеко от очковой зоны.

Вылетели во втором сегменте и пилоты «Торо Россо»: Александер Албон в последний момент улучшил свой результат и вышел на 13-е место, в то время как Даниил Квят остался на 15-й строчке. Между россиянином и его напарником вклинился Антонио Джовинацци — итальянский дебютант пока довольно сильно уступает Кими Райкконену.

Первый провал Пьера Гасли

Лэнс Стролл вылетел в первом сегменте — канадец на последнем круге прибавил, однако соперники постепенно подвинули его на 16-е место, выбив из квалификации. Но главным сюрпризом Q1 стал вылет Пьера Гасли — дебют француза в цветах «Ред Булл» сложился из рук вон плохо. Гасли проехал две попытки, но в момент, когда остальные пилоты улучшали, Пьер уже находился в боксы и не мог ничем ответить. Нечему радоваться и Карлосу Сайнсу: испанец показал лишь 18-й результат, проиграв первую квалификацию сезона напарнику-дебютанту.



Замкнули же протоколы «Уильямсы», причём Джордж Расселл опередил Роберта Кубицу. Итоговый разрыв между двумя партнёрами по команде превысил полторы секунды — в финальной попытке поляк допустил ошибку, зацепил стену в 10-м повороте и с пробитой шиной вылетел в 11-м… Откровенно провальное возвращение ветерана.



Гран-при Австралии стартует в воскресенье, 17 марта, в 8:10 по московскому времени.