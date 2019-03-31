Это фиаско, «Феррари»! «Скудерия» провалила этап в Бахрейне, у Квята авария

Старт: Леклер проигрывает и отыгрывается

Завоевав первый поул в карьере, Шарль Леклер и круга не продержался в лидерах: по сигналу светофора Себастьян Феттель ещё на прямой опередил замешкавшегося монегаска, который также выпустил вперёд Валттери Боттаса — финн «выстрелил» со своей позиции как пуля и разом вышел на второе место, опередив в том числе Льюиса Хэмилтона.



Правда, Валттери держался недолго — в первом повороте второго круга Леклер контратаковал «Мерседес» и поднялся на второе место, а вскоре финна прошёл и Хэмилтон. Пятое место сохранил за собой Макс Ферстаппен, а на шестое прорвался Карлос Сайнс. Испанец с ходу стал прессинговать голландца и смотрелся явно быстрее «Ред Булл». В четвёртом повороте Сайнс пошёл в атаку, Ферстаппен отбивался жёстко, и в итоге произошёл контакт. Ферстаппен продолжил гонку, а Сайнс медленно вернулся в боксы.

Тем временем Леклер оправился от неудачного старта и отыграл у лидировавшего Феттеля 1,8 секунды. На шестом круге Леклер идёт в атаку в первом повороте, Себ перекрещивает траектории во втором, «Феррари» идут бок о бок, но Шарль всё же выходит вперёд. К концу шестого круга Леклер лидировал в гонке, опережая Феттеля на 1,4 секунды. Ещё в секунде с небольшим расположился Хэмилтон, далее шли Боттас и Ферстаппен.



На шестую позицию прорвался Даниэль Риккардо, который стал лучшим представителем команд-середняков, однако Нико Хюлькенберг продемонстрировал ещё более впечатляющий старт: с 17-го места на восьмое. При этом у шедшего между гонщиками «Рено» Кими Райкконена возникли подозрения в поломке переднего крыла. Испытывал проблемы и Кевин Магнуссен: до пятого круга он держался шестым, но затем резко потерял темп и откатился на десятое место.

Феттель теряет второе место

Плановые пит-стопы начались уже после 10 кругов — абразивный асфальт трассы в Бахрейне нещадно стирал мягкую резину. Первым из числа лидеров на 11-м круге на пит-лейн свернул Ферстаппен — голландец перешёл на «медиум». В этот момент в глубине пелотона произошёл контакт между Антонио Джовинацци и Даниилом Квятом — итальянец атаковал россиянина по внутренней траектории, но задел заднее колесо «Торо Россо», отправив соперника в разворот. Судьи позднее признали эпизод гоночным инцидентом. Квят в итоге потерял несколько позиций и испортил свежий комплект резины, однако это было ещё не всё: судьи «наградили» Даниила штрафом в пять секунд за превышение скорости на пит-лейн…



Двумя кругами позже в боксы отправились Леклер и Хэмилтон — Шарлю поставили средний компаунд, а вот Льюис остался на «софте», а значит, был обязан совершить ещё один пит-стоп (той же тактике последовали Хюлькенберг и Гасли). На 14-м круге в боксы отправился Себастьян Феттель, и хотя пит-стоп прошёл гладко, на трассу немец вернулся позади Хэмилтона. Отрыв Леклера от этой пары к этому моменту вырос до четырёх секунд.



Пятым по-прежнему шёл Макс Ферстаппен, которому вмешаться в борьбу лидеров не удавалось. Ещё в 10 секундах позади расположились гонщики «Рено»: Риккардо держался шестым, выбрав тактику с одним пит-стопом, а на седьмом месте — Хюлькенберг на свежем «софте».

Себ контратакует

Несколько кругов после пит-стопов статус-кво в гонке оставался неизменным, однако к 23-му кругу мягкие шины на «Мерседесе» Хэмилтона износились — он допустил ошибку, подпустил к себе Феттеля и уступил тому вторую позицию. «Медиум» на «Феррари» немца после десяти кругов работал лучше, чем «софт» на «Мерседесе».



На 24-м в боксы свернул Риккардо — все это время австралиец шёл на стартовом комплекте «софта» и теперь перешёл на «медиум» в надежде без остановок добраться до финиша. Из боксов Дэн вернулся 12-м, но многих пилотов впереди ожидали вторые пит-стопы — и среди них его напарник Нико Хюлькенберг, шедший шестым.



Лидеры начали вторые пит-стопы на 32-м круге — как и в первый раз, первым свернул Ферстаппен. Механики завозились с передним левым колесом, потеряв пару лишних секунд. Одновременно с голландцем во второй раз остановился Нико Хюлькенберга — оба перешли на «медиум», так как до финиша оставались внушительные 25 кругов.



Хэмилтон остановился на 34-м, и кругом позже в боксы отправился Феттель. В этот раз у немца изначально было несколько секунд преимущества, так что Себ сохранил позицию, однако выехал прямо под колёса Хэмилтона, растеряв весь отрыв. Шарль Леклер остановился на 36-м круге — и вернулся на трассу лидером, несмотря на то что Боттас оттягивал свою остановку.

Фиаско «Феррари»

Льюис продолжил прессинг на Феттеля и в какой-то момент даже прошёл немца, но тот жёстко выдавил соперника за пределы трассы и отбил позицию. Хэмилтон не оставил попыток — после пит-стопа Боттаса Феттель потерял право на использование DRS, и Льюис пошёл в атаку снаружи четвёртого поворота. Себ снова пытался отбиться, но потерял машину и вылетел с трассы. Двигатель не заглох, Феттель продолжил движение, но оторвалось повреждённое антикрыло. После всех этих злоключений Феттель отправился в боксы и на трассу вернулся лишь девятым, в минуте позади Шарля Леклера.

Хэмилтон в итоге расположился вторым, в девяти секундах позади Леклера. Оттягивавший свой пит-стоп Боттас вышел на третью позицию, Макс Ферстаппен поднялся на пятое место, а в борьбе за пятое место сошлись Хюлькенберг и Риккардо — Дэн, несмотря на более изношенные шины, не желал уступать в первом повороте и зацепил машину напарника.



Феттель, получив «софт», бросился отыгрываться. На 41-м круге Себ прошёл Норриса и Риккардо, на 43-м — Хюлькенберга, после чего вышел на пятое место. До шедшего четвёртым Макса Ферстаппена было 27 секунд, но темп «Феррари» на свежем «софте» был на секунду с лишним быстрее.



Однако теперь проблемы начались у другой «Феррари»: «Что происходит с двигателем?» — внезапно спросил Леклер. Лидер гонки начал стремительно терять темп — сначала две секунды, затем — ещё три. Мотор продолжал терять мощность. К 47-му кругу Хэмилтон уже был на заднем антикрыле Леклера, а на 48-м объехал «Феррари» на прямой и вышел в лидеры.

2:0 в пользу «Мерседеса»

И словно Гран-при Бахрейна не хватало драмы, одновременно из строя вышли обе машины «Рено» — автомобили попросту выключились, просто остановившись на трассе! Хюлькенберг к этому моменту уверенно шёл шестым и всю гонку был лучшим представителем команды-середняков, но в итоге жёлто-чёрные машины беспомощно остановились на обочине. Шестое место унаследовал Ландо Норрис, а на трассу выехал автомобиль безопасности. Под сейфти-каром гонка в итоге и финишировала.



Льюис Хэмилтон первым пересёк финиш, а на второе место вышел Валттери Боттас, так что в двух гонках сезона «Серебряные стрелы» завоевали два победных дубля. Шарль Леклер на раненной «Феррари» сохранил третье место и поднялся на подиум, но если бы не автомобиль безопасности, его наверняка прошёл бы Макс Ферстаппен, а так голландец остался четвёртым. Себастьян Феттель в итоге занял пятое место.



Ландо Норрис расположился на шестой строчке и набрал первые очки в карьере, Кими Райкконен пытался пройти британца, но остался седьмым. На восьмой позиции финишировал Пьер Гасли, опередивший Александера Албона и Серхио Переса. Даниил Квят финишировал на 12-м месте, отстав от лидера на круг.



В общем зачёте по итогам двух этапов лидирует Валттери Боттас, однако Льюис Хэмилтон после победы в Бахрейне отстаёт всего на одно очко. Макс Ферстаппен по-прежнему идёт третьим — в 17 очках позади, а пилоты «Феррари» замыкают топ-5, но теперь Леклер впереди Феттеля. Даниил Квят занимает 13-е место турнирной таблицы — у россиянина один балл.

Кубок конструкторов уверенно возглавляет «Мерседес» — счёт с «Феррари» уже 87:48. «Ред Булл» идёт третьим, на четвёртой позиции «Альфа Ромео», а пятую строчку делят «Хаас» и «Макларен».



Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Китая — пройдёт в Шанхае 14 апреля. Это будет 1000-я гонка в истории чемпионата.