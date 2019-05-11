«Феррари» бессильна: у «Мерседеса» первый ряд, на поуле снова Боттас

Первый ряд снова у «Мерседеса»

На протяжении всех тренировок в Барселоне «Мерседес» уверенно опережал «Феррари» — в утренней разминке Хэмилтон «привёз» Леклеру более полусекунды. «Серебряные стрелы» оставались главными фаворитами квалификации и с первого же сегмента проявили инициативу: Валттери Боттас показал лучшее время, на шесть сотых опередив Макса Ферстаппена, Хэмилтон стал третьим, а пилоты «Феррари» замкнули топ-5.

Второй сегмент начался с абсолютного рекорда трассы от Льюиса — 1:16.038. Себастьян Феттель поднялся на третью строчку, но британцу проигрывал уже шесть десятых. Вскоре это время превзошёл Валттери Боттас — 1:15.924, и на это «Феррари» ответить уже было нечего.

В финале квалификации скорости вновь выросли: Валттери Боттас проехал первую попытку за 1:15.406, опередив Хэмилтона на шесть десятых. Феттель проиграл финну 0,9 секунды, Леклер — 1,2. «Феррари» в этот раз была слишком далека, чтобы представлять для «Мерседесов» какую-либо угрозу.

В финальных попытках поул между собой разыгрывали Боттас и Хэмилтон, но ни одному, ни другому улучшить не удалось. «Мерседес» тем не менее в третий раз подряд завоевал первый ряд стартовой решётки и вновь финн оказался быстрее напарника. Феттель тоже не смог прибавить, но сохранил третью позицию, а вот Шарль Леклер занял лишь пятое место, уступив Максу Ферстаппену. Пьер Гасли замкнул топ-6 — француз проиграл напарнику 0,35 секунды и уже в пятый раз оказался медленнее.

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.15,406

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,634

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,866

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,951

5. Шарль Леклер («Феррари») — +1,182

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,302

7. Ромен Грожан («Хаас») — +1,505

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,516

9. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,167

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,700



Не прошли в третий сегмент:



11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.17,338

12. Александер Албон («Торо Россо») — 1.17,445

13. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.17,599

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.17,778

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.17,886



Не прошли во второй сегмент:



16. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.18,404

17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.18,471

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.18,664

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.19,072

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.20,254.

«Хаас» ещё не топ-команда

«Хаас» на протяжении всего уик-энда демонстрировал темп, с которым мог бы побороться с «Ред Булл» — но не в этот раз. Ромен Грожан и Кевин Магнуссен остались позади, хотя и уступили Гасли по две десятых секунды. Тем не менее «дубль» во «втором эшелоне» должен стать команде неплохим утешением. К тому же ближайший преследователь «Хааса» — Даниил Квят на «Торо Россо» — отстал на шесть десятых.

Россиянин, занявший в итоге девятое место, во второй раз подряд вышел в Q3 и уже в третий раз опередил напарника. Даниэль Риккардо, по вине которого Квят сошёл в предыдущей гонке, занял в этот раз десятое место, однако из-за штрафа в три позиции австралиец будет стартовать с 13-й строчки.

Лучший из «Макларенов» квалифицировался на 11-м месте — и это Ландо Норрис. Из пяти квалификаций дебютант выиграл у Сайнса три — сам Карлос допустил ошибку на последнем быстром круге и занял только 13-е место. Между двумя «Макларенами» расположился Александер Албон — он тоже едва не вылетел на быстром круге.

«Альфа Ромео» трасса в Барселоне, похоже, не очень подходит: Кими Райкконен смог выжать из машины лишь 14-ю позицию, в то время как Антонио Джовинацци снова выбыл уже в Q1. Нечем похвастаться и «Рейсинг Пойнту» — Серхио Перес прошёл во второй раунд квалификации, но оказался в нём самым медленным и занял 15-е место.

Кошмар Халка продолжается

Одним из главных неудачников квалификации стал Нико Хюлькенберг — немец уже в третий раз в сезоне не прошёл дальше Q1, и в этот раз — исключительно по своей вине. Уже на первом быстром круге Хюлькенберг вылетел с трассы и разбил от отбойник носовой обтекатель. Гонщик своим ходом вернулся на трассу, механики восстановили автомобиль, а Нико даже проехал две попытки — но он всё равно проиграл 0,019 секунды Риккардо и остался на 16-й позиции.

На 17-й позиции расположился Лэнс Стролл, и для канадца это уже пятый подряд вылет в первом сегменте — за рулём «Рейсинг Пойнта» он ещё ни разу не выходил во вторую часть сессии. Далее квалифицировался Антонио Джовинацци, а замкнули протоколы гонщики «Уильямса»: Джордж Расселл улучшил в последней попытке, в то время как Роберт Кубица прибавить не смог. Разрыв между пилотами превысил секунду — и это уже пятый проигрыш поляка в этом году. Правда, стартовать Роберт будет впереди — Расселл оштрафован пятью позициями за замену повреждённой с утра коробки передач.

Гран-при Испании стартует в воскресенье, 12 мая, в 16:10 по московскому времени.