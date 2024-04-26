Гасли: «Альпин» все ещё неконкурентоспособна, несмотря на прогресс

Пилот «Альпин» Пьер Гасли считает, что его команда добилась прогресса, но пока остаётся недостаточно конкурентоспособной.

«На Гран-при Китая мы финишировали 13-ми, довольно близко к попавшему в очковую зону [Нико] Хюлькенбергу, и сумели совершить несколько хороших обгонов.

Еще есть некоторые вещи, которые нужно улучшить. Самое важное — это работа по обновлению машины. Нам предстоит еще многое сделать, потому что мы всё еще недостаточно конкурентоспособны. Но, по крайней мере, мы движемся в правильном направлении», — приводит слова французского гонщика издание Last Word on Sports.

Сообщается, что на Гран-при Майами Пьер Гасли получит пакет обновлений «Альпин».

На данный момент «Альпин» занимает 9-е место в зачете Кубка конструкторов, не набрав ни одного очка в пяти Гран-при сезона-2024.