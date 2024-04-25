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В Италии рассказали о текущем состоянии переговоров «Феррари» с Ньюи

В Италии рассказали о текущем состоянии переговоров «Феррари» с Ньюи
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Переговоры Эдриана Ньюи и «Феррари» продвинулись очень далеко, и итальянскую команду не пугает возможный годичный отпуск 65-летнего англичанина, на который ему придётся уйти в случае ухода из «Ред Булл». Об этом сообщает итальянское издание Formula Passion.

Издание заявляет, что имеет информацию от надёжных источников о том, что Эдриан Ньюи и «Феррари» в течение долгого времени обсуждали потенциальные условия контракта и связанный с ним «отпуск по уходу за садом», предусмотренный контрактом с «Ред Булл». Переговоры находятся на продвинутой стадии, и есть осторожный оптимизм в отношении достижения соглашения.

Ньюи продлил контракт с «Ред Булл» в прошлом году — до конца 2025 года, поэтому австрийская команда имеет возможность препятствовать переходу главы технического департамента в «Феррари».

«Феррари» готова предложить Эдриану Ньюи должность технического директора или суперконсультанта, чтобы дать ему максимальную свободу действий.

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