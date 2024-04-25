«Нужно проявлять инициативу». Комацу – о рынке пилотов

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал о том, как нужно проявлять активность на рынке пилотов в сезоне-2024 Формулы-1.

«Очевидно, есть одна команда, которая очень хочет активизировать рынок пилотов, не так ли?

Сложно точно сказать, но я думаю, к концу мая большинство гонщиков уже будут иметь контракты.

Нам в такой ситуации нужно проявлять инициативу и действовать быстро. Это правила рынка. Если вы ничего не делаете, всех разберут. Если не проявлять инициативы, вы просто проиграете. Я инициативен.

Нужно понимать рынок и делать всё, что в ваших силах. Я стараюсь делать всё возможное, используя все наши ресурсы, и я знаю, что нам нужно», — приводит слова Комацу издание Racing News 365.

Ранее были сообщения, что Нико Хюлькенберг близок к переходу в команду «Кик-Заубер», которую купила компания «Ауди».