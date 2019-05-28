Как съездить на Гран-при Монако и не обанкротиться. И не нарваться на проблемы

Наверное, любой болельщик Формулы-1 мечтает посетить Гран-при Монако: оценить атмосферу одного из самых богатых мест на земле, увидеть знаменитостей, которых здесь полным-полно ещё и из-за проходящего параллельно Каннского кинофестиваля. Кто-то скажет, что гонки по узким улицам Монте-Карло часто бывают скучными. Во-первых, это не всегда так. А во-вторых, на Формулу-1 ездят всё-таки ради уникального опыта нахождения на трассе и погружения в атмосферу вокруг уик-энда.

По телевизору вы увидите гонку со всех ракурсов, но таких эмоций не получите никогда. Гран-при Монако – это «Гуччи», «Феррари» и «Ролекс» внутри, но далеко не такой гламур, если вы отъедете совсем немного за пределы этого прекрасного княжества. Я попробую рассказать обо всех подводных камнях, опасностях, ценах на жильё, еду, транспорт и лайфхаках, которые помогут при планировании такой поездки. Ну и гламуре, куда без него.

Хитрость с перелётом

На любом Гран-при Формулы-1 цены на перелёт и проживание взлетают по сравнению с ценами в обычные дни. Монако не исключение. Но можно немного обхитрить систему. Полететь на день или два раньше официального начала уик-энда, а обратный билет взять не на понедельник, а на вторник. Поверьте, даже с учётом двух лишних дней в гостинице вы сэкономите приличную сумму.



Скажем, в 2019 году билеты из Ниццы в Москву (именно аэропорт Ниццы – ближайший и самый удобный для поездки) на понедельник в три раза превышали по стоимости билеты на вторник (24 тыс. против 8 в одну сторону). Приятным бонусом к этому идёт возможность спокойно изучить Лазурный берег на протяжении ещё нескольких дней, посмотреть, как живёт юг Франции, когда там не беснуются толпы фанатов Формулы-1.

100 тысяч за ночь за жильё в Монако. Что с этим делать?

Поездки на гонки в принципе сильно бьют по карману обычного человека. А уж поездка в Монако – тем более. На популярных ресурсах по поиску жилья в дни Гран-при вы вряд ли найдёте вариант размещения дешевле 100 тыс. рублей за одну ночь. Ещё раз – 100 тысяч за ночь! Какой может быть выход?



Жить в Ницце. Там цены тоже кусаются, но не так сильно, конечно. Всегда есть вариант с хостелом, ведь вы всё равно будете приходить туда только ночевать. Плюс – у хостелов всегда отличное расположение в самом центре, рядом с вокзалами. Скромная комната на Airbnb обойдётся вам в 20-30 тысяч рублей за неделю в зависимости от времени бронирования. Отели – ещё немного дороже.



И лайфхак по тому, как лучше всего добраться из Ниццы в Монако. На туристических сайтах предлагают два варианта – автобус и поезд. Автобус дешевле, но едет долго (по пробкам больше часа). Поезд дороже, но быстрее (20-25 минут). Поездка туда-обратно на поезде обойдётся в 8,5 евро, но мало кто знает, что можно купить проездной на неделю всего за 12 евро с неограниченным количеством поездок!

Погружение в роскошь

Как только вы выйдете из железнодорожного вокзала Монако, вздохните поглубже и оглянитесь по сторонам. Вы сразу поймёте, куда попали. С одной стороны море, с другой – горы, с третьей – красивейшие здания, вписанные в природный рельеф, с четвёртой – Криштиану Роналду, куда-то спешащий.

Вообще, концентрация звёзд во время Гран-при Монако запредельная. В этом году здесь можно было видеть практически весь «ПСЖ» — от Томаса Тухеля до Марко Верратти. Множество кинозвёзд, музыкальных исполнителей. К примеру, в очередь за кофе я стоял рядом с Akon и известным диджеем Мартином Солвейгом. Кстати, кофе в Монако можно вполне найти по приемлемой цене. Как и поесть. Конечно, это будет не очень дёшево (в пределах 25-30 евро), но тратить 1000 евро за условную пасту карбонара здесь совсем не обязательно.

Спокойный вечер или во все тяжкие?

Фан-зона в Монако прекрасно организована. Множество вариантов с сувенирами. И опять же по нормальным ценам, в том же Баку атрибутика стоила столько же. В этом плане организаторов Формулы-1 можно похвалить за единые цены. Обязательно покатайтесь на настоящем гоночном симуляторе, это того стоит!

А вечером можете либо спокойно послушать живую музыку в той же фан-зоне, либо удариться в клубную атмосферу Монако. Танцы прямо в организованном на трассе клубе – что может быть круче для настоящего тусовщика? А если вы очень долго экономили деньги и не знаете, как их потратить, смело идите в клуб Jimmy’z. Там вы наверняка пропустите коктейль с Роналду или Росбергом.

Мрачная и опасная Ницца

Но не всё так идеально. Раз уж мы выяснили, что у нас нет миллионов на счетах, то жить мы будем в Ницце. Вроде бы тоже классное место. Но реальность очень сурово бьёт по лицу в этом городе. В Ницце очень грязно, к плохо выложенной плитке мы в России должны бы привыкнуть, но от французского курорта всё же ждёшь чего-то более приятного.

Транспортная система тоже оставляет желать лучшего. Автобусы ходят редко и часто забиты под завязку. В день гонки имейте в виду, что поезда между Ниццей и Монако не будут справляться с нагрузкой и давка будет жуткая. И, скорее всего, вы попадёте только в третий или четвёртый поезд, а ходят они каждые полчаса, а не каждые 2-3 минуты, как московское метро.



И самое неприятное впечатление оставила вечерняя Ницца. Какое-то дикое количество бездомных, агрессивных молодых иммигрантов, которые ходят толпами и пугают туристов. Чувствуешь себя, мягко говоря, небезопасно. Как-то на обратном пути из Монако в Ниццу в поезде я разговорился с французом, который только подтвердил мои опасения. Он весьма убедительно утверждал, что за пределы нескольких главных улиц Ниццы после 9 вечера лучше не заходить.



Но со всем этим можно мириться, ведь вы едете исполнять свою мечту. Вы, чёрт возьми, едете на Гран-при Монако! Поэтому если задумаетесь о таком путешествии, даже не сомневайтесь. Многочисленные плюсы от прекрасного Монте-Карло с лихвой перевесят недочёты Ниццы.