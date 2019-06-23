Гонщик безумно хотел в туалет во время паузы. Но правилами это запрещено!

Настоящую гонку мужества был вынужден провести в субботу пилот молодёжной серии Формула-2 Хуан Мануэль Корреа. Когда после аварии на первом круге был вывешен красный флаг, гонщик понял, что хочет в туалет. Но вот загвоздка: то ли времени до рестарта оставалось мало, то ли правилами чемпионата гонщикам запрещено покидать болид, но гоночный инженер запретил Корреа сбегать в комнату уединения. Так что туалет американскому гонщику светил только где-то через час.
Между пилотом и инженером произошёл следующий диалог:
– Оу, мне так сильно нужно отлить.
– До финиша ещё 27 кругов. Ну или дай организму сделать своё дело. Но ты понимаешь, что у тебя новое гоночное кресло?
– Что ж, это будет хороший повод сделать ещё одно кресло!
– Не-а, такого не будет.
Корреа в разговоре даже пытался шутить, хотя по видео было заметно: держался пилот еле-еле. Возможно, главным для Корреа было дождаться до рестарта: многие гонщики рассказывали, что стоит гонке стартовать, как физиологические проблемы резко уходят на второй план и не напоминают про себя.
Казалось бы, когда у тебя такие проблемы, то результаты не могут не пойти на спад. Однако на оставшихся 27 кругах дистанции американец проявил себя настоящим бойцом и финишировал на седьмой позиции.
Между делом даже успел обогнать (и сломать подвеску) одному из фаворитов чемпионата Луке Гьотто.
В официальном твиттер-аккаунте Корреа его представители написали следующее: «Финишировал седьмым в первой гонке Формулы-2 на «Поль Рикаре» и набрал шесть очков. В воскресенье Корреа стартует с внешней стороны первой линии стартовой решётки».
Болельщиков такая запись не удовлетворила — и вы догадываетесь, что они спросили.
«Но дотерпел ли он до туалета?» – поинтересовался один твиттерянин.
«Это большой вопрос...» — последовал ответ от другого болельщика.
Вот так бывает — ты финишируешь в очках и имеешь хорошие шансы на ещё более успешную вторую гонку, но всех интересует совсем другое достижение…
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