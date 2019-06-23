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Гонщику Формулы-2 запретили сходить в туалет во время красного флага

Гонщик безумно хотел в туалет во время паузы
Евгений Кустов
Гонщик безумно хотел в туалет во время паузы. Но правилами это запрещено!
Бедному Корреа пришлось терпеть целый час! Ну, если он стерпел.
Авто / Младшие серии 0

Настоящую гонку мужества был вынужден провести в субботу пилот молодёжной серии Формула-2 Хуан Мануэль Корреа. Когда после аварии на первом круге был вывешен красный флаг, гонщик понял, что хочет в туалет. Но вот загвоздка: то ли времени до рестарта оставалось мало, то ли правилами чемпионата гонщикам запрещено покидать болид, но гоночный инженер запретил Корреа сбегать в комнату уединения. Так что туалет американскому гонщику светил только где-то через час.

Между пилотом и инженером произошёл следующий диалог:

– Оу, мне так сильно нужно отлить.
– До финиша ещё 27 кругов. Ну или дай организму сделать своё дело. Но ты понимаешь, что у тебя новое гоночное кресло?
– Что ж, это будет хороший повод сделать ещё одно кресло!
– Не-а, такого не будет.

Корреа в разговоре даже пытался шутить, хотя по видео было заметно: держался пилот еле-еле. Возможно, главным для Корреа было дождаться до рестарта: многие гонщики рассказывали, что стоит гонке стартовать, как физиологические проблемы резко уходят на второй план и не напоминают про себя.

«Парни, простите». Что делают пилоты, если хотят в туалет по ходу гонки?
Ну признайтесь: вы тоже задавали себе этот вопрос.

Казалось бы, когда у тебя такие проблемы, то результаты не могут не пойти на спад. Однако на оставшихся 27 кругах дистанции американец проявил себя настоящим бойцом и финишировал на седьмой позиции.

Между делом даже успел обогнать (и сломать подвеску) одному из фаворитов чемпионата Луке Гьотто.

В официальном твиттер-аккаунте Корреа его представители написали следующее: «Финишировал седьмым в первой гонке Формулы-2 на «Поль Рикаре» и набрал шесть очков. В воскресенье Корреа стартует с внешней стороны первой линии стартовой решётки».

Болельщиков такая запись не удовлетворила — и вы догадываетесь, что они спросили.

«Но дотерпел ли он до туалета?» – поинтересовался один твиттерянин.

«Это большой вопрос...» — последовал ответ от другого болельщика.

Формула-2 2019. Гран-при Франции. Гонка 1 (30 кругов)
22 июня 2019 года, суббота. 17:45 МСК
1
Ник де Врис
ART Grand Prix
1:15:35.425
2
Сержио Сетте Камара
DAMS
+8.388
3
Джек Эйткен
Campos Racing
+9.775

Вот так бывает — ты финишируешь в очках и имеешь хорошие шансы на ещё более успешную вторую гонку, но всех интересует совсем другое достижение…

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: twitter.com/JMCorrea__

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Формула-2 •••
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