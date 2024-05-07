Хорнер назвал количество сотрудников, которые перешли из «Мерседеса» в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу мнения о том, что уход Эдриана Ньюи запустит цепную реакцию и приведёт к уходу других специалистов из австрийской команды, а также рассказал, сколько сотрудников перешли из «Мерседеса» в «Ред Булл».

«Я не собираюсь втягиваться в перепалку. Я бы больше сосредоточился на проблемах Тото, которые у него есть. У меня нет никаких опасений по поводу силы и глубины «Ред Булл».

Конечно, между командами всегда будет происходить движение. Я не знаю, сколько человек в этом году работает в «Макларене».

«Мерседес»? Мы взяли оттуда 220 человек. 220 человек перешли из HPP в отдел силовых установок «Ред Булл», — приводит слова Хорнера Last Word On Sports.