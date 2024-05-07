В «Кик-Заубере» ответили на вопрос о возможном переходе Карлоса Сайнса

Управляющий директор «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави подтвердил, что пилот «Феррари» Карлос Сайнс является главной целью команды. По окончании этого сезона Формулы-1 испанец покинет «Скудерию».

«Все знают, что сейчас на рынке есть топ-гонщик, и это Карлос Сайнс. Думаю, каждый хотел бы видеть Карлоса в своей команде. Он один из лучших пилотов, который показал себя в выгодном свете. Карлос уже зрелый гонщик, способный развивать машину и двигать команду вперёд. Помимо прочего, он очень стабильный и здорово выступает как в квалификации, так и в гонке. Мне кажется, у «Феррари» одна из лучших пар пилотов.

Но при этом мы понимаем, что ситуация на рынке пилотов зависит не только от нас. Многое зависит от разных факторов. Есть много команд, которые ведут переговоры с гонщиками. Что касается нас, то мы держим в уме несколько вариантов. Теперь, когда мы объявили Нико, нет необходимости спешить. Мы всё ещё в самом начале», — приводит слова Алунни Брави Motorsport.

Карлос Сайнс разбил кубок за победу в гольф-турнире: