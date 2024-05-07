Алонсо опустился на 5-е место рейтинга пилотов Ф-1 от «Чемпионата», Пиастри — в топ-10

Пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо потерял две позиции и теперь занимает пятую строчку рейтинга пилотов Формулы-1, составленного на основе оценок, которые редакция «Чемпионата» ставит гонщикам по итогам каждого этапа.

На прошедшем в минувший уикенд Гран-при Майами двукратный чемпион мира дважды уступил своему напарнику Лэнсу Строллу в квалификациях, а в спринте зацепил его машину в первом повороте. В воскресном заезде испанец финишировал девятым и признал, что на этом этапе выступал не лучшим образом.

За это выступление Алонсо получил 6,5 балла — самую низкую оценку после Гран-при Саудовской Аравии, и по сумме всех этапов занимает теперь пятое место — позади Шарля Леклера и победителя гонки в Майами Ландо Норриса.

Самую высокую оценку по итогам этапа получил Юки Цунода, который поднялся на шестую строчку рейтинга, а седьмым идёт Оскар Пиастри — австралиец получил больше баллов, чем Норрис.

Возглавляет рейтинг действующий чемпион Макс Ферстаппен.

Сводный рейтинг пилотов Формулы-1 от «Чемпионата»:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8,7 балла в среднем.

2. Карлос Сайнс («Феррари») — 8,3.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 7,8 (лучшая оценка — 9).

4. Ландо Норрис («Макларен») — 7,8 (8,5).

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 7,6.

6. Юки Цунода («РБ») — 7,2.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 7,0.

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 6,9 (8,5).

9. Серхио Перес («Ред Булл») — 6,9 (7,5).

10. Джордж Расселл («Мерседес») — 6,8.

Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи — пройдёт в Имоле с 17 по 19 мая.