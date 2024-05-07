«Он поддерживает любые мнения пилотов». Алонсо встретился с президентом ФИА бен Сулайемом

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, как прошла его встреча с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом. Напомним, испанский гонщик хотел обсудить с руководителем последовательность применения правил в Формуле-1.

«Я поговорил с ним, он поддерживает любые мнения пилотов. Он знает, что именно мы управляем машинами, мы можем высказать некоторые предложения по поводу тех или иных вещей. Есть несколько моментов, которые нужно решить с этим спортом. Но он [бен Сулайем] всегда к нам прислушивается. Давайте посмотрим, удастся ли нам сделать Формулу-1 лучше и последовательнее», — приводит слова Алонсо Autosport.

Ожидается, что новые правила будут разработаны к началу сезона 2025 года и будут использоваться на всех уровнях.