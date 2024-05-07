Представлен самый мощный серийный Bentley. Это ультраредкий родстер Batur

Компания Bentley представила Batur Convertible — ещё более редкий вариант представленного в 2022 году купе Batur с открытым верхом. Если оригинальный Bentley Mulliner Batur выпущен тиражом в 18 экземпляров, то Batur Convertible будет ещё меньше — 16 штук.

Bentley Batur Convertible Фото: Bentley

Batur Convertible это третий автомобиль Bentley, созданный совместно с придворным тюнинг-ателье Mulliner (первым стал Bentley Mulliner Bacalar). Под капотом у автомобиля тот же 6-литровый двигатель W12 с двойным турбонаддувом, что и у купе, однако в версии Batur Convertible он развивает на 10 лошадиных сил больше — 750. В Bentley отмечают, что новинка — одна из последних моделей, которая будет оснащена таким мотором.

Bentley Batur Convertible Фото: Bentley

Отмечается, что выхлопная система Batur Convertible выполнена из титана, а в интерьере используется розовое золото. Каждая машина будет собрана вручную в мастерской Mulliner в Англии. Стоимость автомобиля не сообщается.