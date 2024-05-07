Баттон: надеюсь, Норрису не понадобится три года, как мне, чтобы выиграть вторую гонку

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал победу пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Майами.

«Я очень горжусь им. К этому долго шли. Когда ты в спорте и не выиграл ни одной гонки, кажется, что прошла целая вечность. У него была пара возможностей, но всё шло не так, как ему хотелось бы, поэтому приятно видеть его на первом месте.

Такие воспоминания остаются с тобой навсегда. Вам всё ещё нужно, чтобы машина показала себя и снова добилась такого результата. Мне потребовалось три года между первой и второй победой, надеюсь, ему не понадобится столько времени, чтобы выиграть свою вторую гонку.

Он уверенный в себе гонщик, он очень опытен и он командный игрок. Так что я ожидаю, что в ближайшие годы они будут побеждать чаще, и я надеюсь, что мы увидим борьбу между «Ред Булл» и «Маклареном», — приводит слова Баттона Sky Sports.