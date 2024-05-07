Хорнер: повезло, что Перес не зацепил Ферстаппена и «Феррари» на старте в Майами

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу старта гонки на Гран-при Майами, когда пилот австрийской команды Серхио Перес едва не столкнулся с напарником по команде Максом Ферстаппеном и болидом «Феррари».

«Его старт был оптимистичным. Шарль стартовал не лучшим образом, и я думаю, что это привело к тому, что Чеко… ему пришлось поднять ногу с педали газа из-за Шарля, а затем у него появилось окно в первом повороте.

Он пошёл на это, и ему повезло, что он не зацепил Макса в первом повороте и не зацепил «Феррари», возвращаясь на трассу», — приводит слова Хорнера Autosport.

Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 17 по 19 мая.

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