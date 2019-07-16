Журналист напугал скоростью бывалых гонщиков. Сюрпризы этапа РСКГ в Казани

Сами бы спортсмены и рады бы провести весь уик-энд чисто, чтобы и самим не терять времени на восстановление техники, и не заставлять команду работать в режиме цейтнота. Но на то они и гонки, что зависит в них всё от множества факторов, включая те, на которые повлиять сам пилот не в силах. Если он, конечно, не гоняется в гордом одиночестве, но это точно было не про этап в Казани, собравший 70 пилотов в кузовных классах.

Сюрпризы начались уже с квалификаций — сессия в каждом из зачётных классов порадовала непривычным раскладом сил, что обещало интересные гонки. И ожидания совпали с реальностью. Например, победитель квалификации в «Супер-продакшене» Евгений Мейтес доказал, что бывалая Lada Granta способна бороться с новыми Lada Vesta. Мейтес уверенно довёл субботнюю гонку до победы, оставив дуэту заводской команды Lada Sport Rosneft низшие ступени подиума: Владислав Незванкин финишировал вторым, Андрей Петухов стал третьим. При этом Евгений взял ещё и «большой шлем», прибавив к выигранной поул-позиции лидерство в гонке от старта до финиша и лучший круг!

В воскресенье расклад сил поменялся, и в «Супер-продакшене» доминировали уже заднеприводные японские купе. Поначалу казалось, что всё шло к дублю Sofit Racing Team. Но если Вадим Антипов смог удержаться в лидерах, то Дмитрию Лебедеву за место в топ-3 пришлось побороться с двумя отечественными машинами. В итоге Vesta под управлением Владислава Незванкина сумела отнять у Subaru BRZ «серебро», а вот Granta Евгения Мейтеса в итоге осталась в шаге от призового пьедестала. Ситуация могла сложиться и по-другому, если бы Андрею Петухову не пришлось прорываться из глубины пелотона после контакта с Юрием Борисенко, но вышло так, как вышло — этап для заводской команды из Тольятти прошёл без побед!

«Туринг-лайт», который стартует в одном заезде с «Супер-продакшеном», тоже оказался нескучным. Первая гонка принесла победу Михаилу Симонову — между прочим, дебютанту класса, принимавшему свой первый старт в этом зачёте именно в Казани! На подиуме компанию ему составили Артём Кабаков и Ильдар Рахматуллин. А вот Родиону Шушакову, победившему в квалификации, не повезло: триумфатор предыдущего этапа в Смоленске на Kazan Ring в первой гонке позиции не отыгрывал, а только терял…

Во втором заезде, где в очную борьбу включился и фактор грамотной тактики (приходилось пропускать на круг более быстрые машины «Супер-продакшена»), удача сопутствовала Роману Голикову, который одержал уверенную победу. Владимир Черевань благодаря второму месту лишь укрепил своё лидерство в личном зачёте класса, а третьим клетчатый флаг увидел Александр Сальников. Прибавьте к этому технические сходы, штрафы за нарушение правил, ошибки пилотов и столкновения — поймёте, почему гонки четвёртого этапа СМП РСКГ оказались такими зрелищными. И вот очередной сюрприз — прерванная череда подиумов Ravon Racing Team, которая до этого неизменно в каждой гонке как минимум одного своего пилота да чествовала после финиша. Но не в Казани.

Класс S1600, где в сезоне-2019 участвуют приглашённые командой Lada Sport Rosneft «гостевые» пилоты из числа журналистов и блогеров, впервые с начала чемпионата покорился как раз такому гонщику. И пусть пока о победе речи не шло, но понервничать завсегдатаев российского «кольца» журналист Владимир Мельников заставил! Имея за плечами опыт участия в Российской серии кольцевых гонок, первым же кругом в квалификации он показал лучшее время в классе — с поула его смог отодвинуть только напарник по команде титулованный Владимир Шешенин на таком же хэтчбеке.

Но в гонке всё сложилось чуть иначе. Поначалу пелотон возглавляли три Lada Granta (Шешенин выиграл старт, Мельников уступил второе место Михаилу Митяеву), но затем после контакта Бориса Шульмейстера с Русланом Нафиковым на трассе появилась машина безопасности. На рестарте не смогли разминуться на трассе гость этапа, Василий Кораблёв и Павел Кузьминов, сражение которых стоило гонки и Роману Шушарину. В итоге несколько сходов, включая быстрого журналиста. Ну а победному дублю Lada Sport Rosneft помешать уже ничто не могло. Дополнил тройку Павел Кузьминов на KIA Rio команды AG Team.

Воскресный старт обернулся сразу несколькими штрафами за фальстарт, вылетами и техническими сходами, но все эти неурядицы счастливо миновали представителей заводской команды «АвтоВАЗа». Очередной победный дубль — на сей раз победил Митяев, а Шешенин стал вторым — вернул гонщиков Lada Sport Rosneft в сражение за титул. Третьим финишировал лидер личного зачёта Павел Кузьминов, которому пришлось изрядно понервничать. На старте его KIA Rio заглохла, так что вместо своей четвёртой позиции в гонку он ушёл последним. И сумел к клетчатому флагу прорваться в первую тройку!

«Большой шлем» в СМП РСКГ — достижение само по себе редкое, а уж два «больших шлема» за один этап — что-то из разряда невероятного, но воплотившегося в жизнь на Kazan Ring! Почин Евгения Мейтеса в «Супер-продакшене» в субботу в «Туринге» поддержал Клим Гаврилов (Audi RS3 LMS) из команды Carville Racing. Пилот сначала выиграл квалификацию, затем блестяще принял старт и пришёл к финишу первым, попутно показав лучший круг гонки. Остальным гонщикам с таким лидером выпало бороться только за места, начиная со второго. На подиум в итоге попали представитель Lukoil Racing Team Андрей Масленников, который на своей Cupra TCR на старте отвоевал вторую позицию, а также Кирилл Ладыгин за рулём Lada Vesta Sport TCR команды Lada Sport Rosneft. И для пилотов это была отнюдь не лёгкая прогулка к наградам, потому что до финиша не добралась четверть из стартовавших гонщиков «Туринга» — правда, сходили в основном те, кто боролся за пределами топ-3.

Но во втором заезде всё самое интересное началось уже на старте, когда пелотон из 22 машин разом потерял четыре! Были и другие столкновения, но все они никак не повлияли на расклад сил в сражении за призы. Михаил Грачёв (Lada Vesta Sport TCR) одержал свою первую в сезоне победу и очередную для своей команды, а Иван Лукашевич и Дмитрий Брагин на хэтчбеках Hyundai i30N TCR порадовали подиумами Lukoil Racing Team и Taif Motorsport соответственно.

Молодёжный зачёт S1600 «Юниор» прошёл традиционно напряжённо и не обошёлся без контактных сражений пилотов на одинаковых седанах Volkswagen Polo. В субботу в топ-3 вошли Егор Ганин, Артём Лякин (оба из «Гоночной академии Антона Захарова») и Рустам Фатхутдинов (AG Team). Причём только для лидера гонка была относительно спокойной, а вот всем остальным приходилось ожесточённо сражаться за каждую позицию. В воскресенье комфортно во главе пелотона чувствовал себя пилот «Гоночной академии Антона Захарова-2» Илья Дощечкин, тогда как за его спиной размен позициями проходил на каждом круге и не по разу, но в итоге «серебро» взял Никита Дубинин (AG Team), а тройку быстрейших замкнул Пётр Плотников («Академия ралли»).

«Оба дня на автодроме в Казани оказались богатыми на события. Яркие гонки держали в напряжении от старта до финиша. Несмотря на то, что половина сезона осталась позади, борьба за титулы в Российской серии кольцевых гонок только начинается», — отметил руководитель СМП РСКГ Олег Петриков, подводя итоги четвёртого этапа сезона-2019.

Впереди у пилотов российского «кольца» три этапа — два пройдут в Подмосковье, а завершится сезон в Сочи. И цена каждой из шести оставшихся гонок теперь велика как никогда. Самым, пожалуй, интригующим будет именно пятый гоночный уик-энд СМП РСКГ, который пройдёт в начале августа на трассе ADM Raceway. Открывшийся наконец-то после реконструкции автодром в Мячково окажется новым для всех участников чемпионата, так что 3 и 4 августа можно ждать ещё больших сюрпризов, чем те, что подарил болельщикам Kazan Ring.