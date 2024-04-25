Кристиан Хорнер: нет никаких гарантий для Лоусона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что нет никаких гарантий, что Лиам Лоусон получит место боевого пилота.
«Лиам Лоусон определённо талантливый гонщик, сейчас он ждёт своего часа и жаждет стать боевым пилотом.
Но сейчас еще ничего не решено или предопределено. Неизвестно, когда это произойдёт и произойдёт ли вообще.
Приоритет, безусловно, отдаётся нашим нынешним боевым пилотам. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Хорнера издание Last Word on Sports.
Ранее известный британский обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд поделился информацией, что команда «Ред Булл» обязана дать Лиаму Лоусону место боевого пилота Формулы-1 в 2025 году, иначе потеряет на него права, и может по ходу сезона-2024 сделать его боевым пилотом «РБ».