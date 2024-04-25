Хельмут Марко: как организатору мне нравятся спринты, а как любителю гонок – нет

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о своём отношении к гоночным уикендам Формулы-1 со спринтерскими гонками.

«В Китае прошел первый спринтерский уикенд сезона-2024, скоро будет второй, в Майами. У меня есть два мнения по поводу спринтерского формата.

«Ред Булл» организует Гран-при Австрии. Квалификация в пятницу и гонка в субботу – это просто бонус для зрителей и, следовательно, для организаторов. Эти два дня легче продать, чем классический уикенд. Это коммерческая сторона вопроса.

Что касается спорта, то я больше сторонник традиционного формата, потому что спринт отвлекает внимание от главного события. Кроме того, поскольку у участников есть только одна свободная тренировка, могут быть сложности с рабочим процессом, как это произошло с нами два года назад в Бразилии. По тогдашним правилам, согласно которым внесение изменений в машину практически не допускалось, гонку можно было заранее считать проигранной.

Мой вывод: как организатору – да, мне нравятся спринты, как любителю гонок – нет», — приводит слова Марко издание Speed Week.