Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри: «Макларену» нужно понять загадочную причину нестабильности

Пиастри: «Макларену» нужно понять загадочную причину нестабильности
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри считает, что его команде необходимо понять причину, почему ее результаты в Формуле-1 так сильно колеблются от гонки к гонке.

«Нам нужно понять, почему в один день мы быстры, а в другой — нет. У нас есть несколько догадок, но нужно убедиться, что они верны. Причём конфигурация трассы на это не влияет.

В Японии мы думали, что будем сильны, но провели там слабую гонку, как в Бахрейне. А вот на Гран-при Китая мы считали, что столкнемся с большими трудностями. Поэтому второе место Ландо [Норриса] очень обнадёживает.

Посмотрим, что произойдёт дальше. Также обнадёживает скорое появление обновлений машины», приводит слова Пиастри издание Motorsport.

На данный момент «Макларен» занимает третье место в зачете Кубка конструкторов.

Материалы по теме
«Поставил, что отстану от «Феррари» на 35 секунд». Норрис — о пари со своим инженером
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android