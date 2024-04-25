Пиастри: «Макларену» нужно понять загадочную причину нестабильности

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри считает, что его команде необходимо понять причину, почему ее результаты в Формуле-1 так сильно колеблются от гонки к гонке.

«Нам нужно понять, почему в один день мы быстры, а в другой — нет. У нас есть несколько догадок, но нужно убедиться, что они верны. Причём конфигурация трассы на это не влияет.

В Японии мы думали, что будем сильны, но провели там слабую гонку, как в Бахрейне. А вот на Гран-при Китая мы считали, что столкнемся с большими трудностями. Поэтому второе место Ландо [Норриса] очень обнадёживает.

Посмотрим, что произойдёт дальше. Также обнадёживает скорое появление обновлений машины», приводит слова Пиастри издание Motorsport.

На данный момент «Макларен» занимает третье место в зачете Кубка конструкторов.