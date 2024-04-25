Новейшая Lamborghini сразилась с гибридными Ferrari и Porsche в гонке по прямой

Гибридный спорткар Lamborghini Revuelto, дебютировавший в 2023 году, сразился в гонке на прямой с двумя другими известными гибридными автомобилями: Ferrari SF90 Stradale и Porsche 918 Spyder. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале carwow.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

Участвовавшая в заездах Lamborghini Revuelto оснащена 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, который совместно с тремя электромоторами генерирует 1015 лошадиных сил.

Почти такой же мощностью — 1000 лошадиных сил — обладает Ferrari SF90 Stradale, три электромотора которой совмещены с 4-литровым твин-турбо двигателем V8. В то же время Porsche 918 Spyder с 4,6-литровым атмосферным V8 с двумя электромоторами обладает лишь 887 л. с.

Быстрейшей на дистанции в четверть мили оказалась Ferrari SF90 Stradale, преодолевшая дистанцию за 9,6 секунды. Lamborghini Revuelto оказалась на три десятых медленнее и показала результат в 9,9 секунды, а Porsche 918 Spyder понадобилось 10,1 секунды, чтобы преодолеть стандартную для дрэг-рейсинга дистанцию.