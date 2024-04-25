Эдриан Ньюи уведомил «Ред Булл» о желании уйти – ВВС

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи уведомил австрийскую команду, в которой он работает с 2006 года, о своём намерении покинуть её. Об этом сообщает британское издание ВВС Sport.

«Считающийся величайшим конструктором Формулы-1 за всю ее историю Эдриан Ньюи заявил «Ред Булл», что хочет покинуть команду», — пишет ВВС.

«Ред Булл» и сам Ньюи отказываются от комментариев.

Первым о желании Ньюи покинуть «Ред Булл» сообщило немецкое издание Auto Motor und Sport, но в BBC Sport отмечают, что самостоятельно проверили эту информация при помощи высокопоставленных источников, близких к «Ред Булл» и Ньюи.

Они подтвердили, что его желание уйти связано с ситуацией вокруг Кристиана Хорнера, которая привела к битве за власть в «Ред Булл».