«Феррари» доминирует: быть ли первой победе?! Квят позади Гасли

Красные машины действительно оказались намного быстрее «Мерседесов», а вот Квят уступил новому напарнику — но это ни на что не повлияет.

Третий поул Леклера

«Феррари» доминировала во всех тренировках и рассчитывали по меньшей мере на поул. К тому же, в утренней сессии разбил машину Льюис Хэмилтон — британец не удержал автомобиль на трассе и повредил переднюю часть. Ещё тревожнее для «Мерседеса» было то, что за два дня сгорели два новых двигателя — у Переса в свободных заездах и у Кубицы — в самом начале квалификации. Хотя последний отказ отчасти помог «Серебряным стрелам» — у механиков появилось больше времени на починку автомобиля Хэмилтона — к старту первого сегмента он всё ещё стоял без носового обтекателя.

В первом сегменте Шарль Леклер сразу же взял максимальный темп и на полторы секунды опередил пару «Мерседесов». В Q2 «Серебряные стрелы» подтянулись, но Хэмилтон всё равно остался в двух с лишним десятых позади, однако в финальной части квалификации статус-кво восстановился: Шарль Леклер в первой попытке на шесть десятых опередил Льюиса Хэмилтон. Феттель, что любопытно, проиграл напарнику более восьми и оказался на третьей строчке.

В решающей попытке британец вновь ничего не смог противопоставить Леклеру, а вот Феттель отыграл у напарника две десятых на первом секторе, но потерял на втором и третьем и остался позади. Леклер в итоге завоевал третий поул в сезоне, Феттель опередил Хэмилтона и занял второе место, а Хэмилтон и Боттас будут стартовать со второго ряда стартовой решётки.

Кими стартует 6-м

Лучшими позади лидеров стали гонщики «Рено» — Риккардо и Хюлькенберг квалифицировались на шестом и седьмом местах, однако из-за штрафов за замену мотора стартовать они будут 11-м и 12-м. Шестое место на старте досталось Кими Райкконену, а вот Серхио Перес, который в тренировках боролся с «Ред Булл», даже со штрафами будет начинать гонку только седьмым. Замкнул протоколы первого сегмента Кевин Магнуссен.

Ромен Грожан оказался за бортом финального сегмента, но француз сможет выбирать состав резины на первый отрезок, а с учётом штрафов пилотов «Рено» он стартует с девятого места.

На 13-й и 14-й позициях в квалификации расположились Лэнс Стролл и Александер Албон — оба ещё до старта уик-энда были оштрафованы стартом с последних рядов за замену силовой остановки. Так что во втором сегменте никто из них не упирался.

Сайнс остался в Q1

Исход борьбы в первом сегменте решил двигатель Антонио Джовинацци, испустивший дух на прямой перед «Красной водой» (сам итальянец прошёл в Q2 и занял там 15-е место). Чтобы убрать машину, судьи остановили заезды красными флагами — и большинство пилотов не успели совершить вторую попытку. Так, на 16-й позиции из борьбы выбыл Пьер Гасли, а на 17-й строчке остался Карлос Сайнс. «М-да, это удар», — сказал испанец.

Не повезло и Даниилу Квяту — «пристрелочное» время россиянина оказалось лишь 18-м. Счёт в противоборстве с Гасли теперь 1:0 — и не в пользу Даниила. Впрочем, стартовать Квят в любом случае будет из последних рядов — он оштрафован за замену силовой установки, как и Албон, Стролл и Сайнс.

Гран-при Бельгии стартует в воскресенье 1 сентября в 16:10 по московскому времени.