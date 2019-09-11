Интрига до конца! В трёх классах российского «кольца» всё решили финальные гонки

Интересные гонки — это когда судьба титулов решается в финале сезона, как это произошло в СМП РСКГ в сезоне-2019. Имена обладателей наград в четырёх из пяти классов стали известны только на черноморском побережье, где проходил заключительный гоночный уик-энд чемпионата. И лишь гонщики «Супер-продакшена» приехали в Сочи, зная имя сильнейшего. Но без сюрпризов всё равно не обошлось.

Юрий Борисенко на Lada Granta стал быстрейшим в квалификации, а в первой гонке смог добраться до подиума — впереди оказались только новоиспечённый обладатель Кубка России Андрей Петухов из Lada Sport Rosneft и представитель Sofit Racing Team Вадим Антипов, который принёс Subaru BRZ очередную победу в СМП РСКГ. Второму пилоту на японском купе — Дмитрию Лебедеву — не повезло в борьбе с соперниками, а вот Александр Гармаш (Delphi Technologies RT) и Василий Владыкин стали жертвами собственной горячности. Обоим гонщикам судьи после финиша добавили по 30 секунд штрафа: гонщику на Volkswagen Scirocco за контакт с Lada Vesta 1.6T Владислава Незванкина, а пилота Mazda3 наказали за обгон немецкого хэтчбека за пределами трассы.

Во второй гонке на кону стояло звание вице-чемпиона Кубка России в классе «Супер-продакшен», и его в упорном сражении с Незванкиным завоевал Антипов. Вторая за уик-энд победа Вадима была дополнена вторым местом Дмитрия Лебедева (дубль Sofit Racing Team!) и третьим местом Николая Виханского на Honda Civic в цветах Delphi Technologies RHHCC RT. Что до второго пилота заводской команды «АвтоВАЗа», то он был оштрафован за контакт с Александром Гармашем и пятое место на финише заезда принесло Владиславу лишь третью строчку личного зачёта по итогам всего сезона.

Главным действующим героем «Туринг-лайта» вновь стали гонщики Ravon Racing Team. В субботу машину безопасности вызвал Айдар Нуриев, у которого загорелся его Ravon Nexia R3, а вот второй узбекский седан под управлением Ефима Гантмахера доехал до «серебра», воспользовавшись столкновением Volkswagen Polo Романа Голикова и Peugeot 208 Родиона Шушакова. Победу одержал Артём Кабаков (Volkswagen Polo), а тройку лидеров замкнул Владимир Удаленков (Peugeot 208). Финишировавший шестым Владимир Черевань награду не получил, зато обеспечил себе победу по итогам сезона.

Это позволило опытнейшему пилоту Volkswagen Polo безо всякого прессинга провести гонку в воскресенье, которая была полна борьбы. Но в итоге Черевань стал только пятым, а к победе прорвался Родион Шушаков. Гантмахер не смог отвоевать себе вторую позицию под клетчатым флагом, что всё равно принесло Ефиму вице-чемпионство, а вторым стал Артём Кабаков. Что до Романа Голикова, то он закончил сезон бронзовым призёром.

В S1600 событий с лихвой хватило бы на несколько этапов, но всё действо на трассе оказалось плотно упаковано в две гонки одного уик-энда. Например, на первом круге поломка сцепления вывела из борьбы гонщика Lada Sport Rosneft Владимира Шешенина. Спустя несколько кругов взорвался мотор на KIA Rio Романа Шушарина, а претендент на победу в сезоне Павел Кузьминов получил штрафной проезд через пит-лейн — и сразу превратился в догоняющего в общем зачёте… Победил Михаил Митяев на заводской Lada Granta, второе место в упорной борьбе вырвал Борис Шульмейстер на Hyundia Solaris команды AG Team, а третью позицию занял Василий Кораблёв на KIA Rio (Akhmat Racing Team).

Во втором старте практически сразу же борьба была нейтрализована выездом машины безопасности, которая появилась после массового столкновения. Евгений Мецкер (Microbor AG Team) на Hyundai Solaris допустил контакт сначала с Романом Шушариным, затем — с Lada Kalina Дениса Минкина, после чего его машину выставило боком и в неё врезался Шульмейстер. Ну а на оставшихся кругах дистанции никто не помешал Шешенину одержать уверенную победу, а его напарнику по заводской команде Митяеву финишировать третьим в гонке (вслед за KIA Rio X-Line Руслана Нафикова из Akhmat Racing Team) и стать чемпионом в сезоне. Но вот кто стал вице-чемпионом, пока непонятно. Кузьминов набрал по ходу сезона слишком много штрафных баллов и был условно допущен к стартам в Сочи, поэтому, в зависимости от решения судей, вторым по итогам чемпионата будет либо Павел, либо Шульмейстер…

Что касается «Туринга», то, как и полагается топовому классу СМП РСКГ, пилоты отложили выяснение судьбы чемпионства до самой последней гонки. В субботу на трассе доминировали представители Lukoil Racing Team. Иван Лукашевич (Hyundai i30 N TCR), приняв старт с поула, выиграл, тогда как Алексей Дудукало (Audi RS3 LMS) разыграл командную карту и пропустил к «серебру» Андрея Масленникова (Cupra TCR). Ну а претенденты на чемпионство выступили скромно: Дмитрий Брагин (Hyundai i30 N TCR в цветах Taif Motorsport) стал пятым, а Клим Гаврилов на Audi RS3 LMS команды Carville Racing финишировал непосредственно перед ним.

К заключительной гонке математические шансы на титул сохранял даже Кирилл Ладыгин на Lada Vesta Sport TCR заводского коллектива Lada Sport Rosneft, но с ними он распрощался довольно быстро. На старте Брагин и Гаврилов сразу же решили расставить точки над i, что обернулось срезкой трассы для Клима и последовавшим штрафным проездом через пит-лейн. Так представитель Carville Racing отдал лидерство напарнику Григорию Бурлуцкому на Volkswagen Golf GTI TCR, но тот не смог удержать лидера Taif Motorsport позади — Дмитрий выиграл гонку, а вместе с ней и свой четвёртый подряд титул!

Топ-3 мог бы замкнуть Дудукало, но Алексея обошла Lada Vesta Sport TCR Михаила Митяева, а затем гонщик Lukoil Racing Team потерял ещё ряд позиций в сражении с Павлом Кальмановичем на Audi RS3 LMS (Taif Motorsport). Но, как и в S1600, судьба второго и третьего мест по итогам сезона не решены: вице-чемпионство в Сочи должен был оформить Ладыгин, поскольку Гаврилова наказали 30-секундным штрафом за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна, что лишило его очков. Но Кирилл в итоге может оказаться по итогам чемпионата только третьим, если судьи, рассмотрев апелляцию от Carville Racing, откажутся от «лишних» секунд и вернут Климу девятое место и зачётные баллы…

Тройка призёров международной категории TCR Russia (в зачёт шли все гонки, кроме этапов в Грозном и Казани) соответствует положению в общем зачете. В джентльменском Трофее СМП РСКГ, который разыгрывается среди пилотов-частников, лучшим стал Антон Бадоев (Cupra TCR), второе место занял Лев Толкачев (Cupra TCR) из Rumos Racing, а третьим благодаря успехам в Сочи стал представитель «Нева Моторспорт» Павел Яшин (SEAT Leon III TCR).

Молодёжь в классе S1600 «Юниор» начала с места в карьер. После старта не поделили трассу Рустам Фатхутдинов, столкнувшийся сначала с Артемом Лякиным, затем с Ильей Дощечкиным и сразу же с Егором Ганиным. Потом Харон Дахкильгов (за этот инцидент его дисквалифицировали) ошибся на торможении и выбил Фатхутдинова. Сход лидера позволял Петру Плотникову сохранить интригу в чемпионате, если бы он смог финишировать третьим, но сделать этого не удалось. Выиграл Никита Дубинин, вторым стал Дощечкин, а третьим — Егор Фокин.

Во второй гонке столкнулись Александр Буйлов и Леонид Хараш, что не помешало Фатхутдинову завершить чемпионский сезон очередной победой, придя к финишу впереди Фокина и Джабраила Ахмадова. Правда, Рустама, как выяснилось позже, поздравлять было рано. После рапорта технических комиссаров все результаты пилота на Sochi Autodrom были аннулированы, и сейчас под вопросом, сохранит ли он баллы и по итогам предыдущих гонок СМП РСКГ. Всё будет ясно после заседания Российской автомобильной федерации в Москве.

«Вне зависимости от того, чем закончатся «бумажные гонки» и сложится судьба титулов, я благодарен всем участникам за яркий сезон и ту борьбу, которую все поклонники скорости наблюдали», — подчеркнул руководитель СМП РСКГ Олег Петриков.

Как бы ни сложились разбирательства, сезон-2019 в российском «кольце» уже стал историей. Яркой, полной взлётов и падений, красивых обгонов и зрелищных аварий, честной борьбы и попыток провести соперников, но подтвердившей ещё раз, что автоспорт в России жив. Ну а уже скоро в Сочи пожалует Формула-1, и «Королевским гонкам» придётся доказать, что они могут быть зрелищнее РСКГ.