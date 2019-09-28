Отказ мотора в утренней тренировке вывел россиянина из борьбы ещё до старта квалификации.

В квалификации домашнего этапа Квят даже не смог выехать. Поул у Леклера

Четвёртый поул «Феррари» подряд

«Сочи Автодром» традиционно считался вотчиной «Мерседеса», который выиграл все Гран-при России, начиная с самого первого в 2014-м. Однако в пятничных тренировках темп задавали отнюдь не «Серебряные стрелы», а «Феррари» и «Ред Булл». В субботу немцы подтянулись к лидерам, однако к старту квалификации именно гонщики «Скудерии» были главными претендентами на поул-позицию. Правда, в первом сегменте Феттель не дотянулся до «Мерседесов» — Леклер тоже, но монегаск в Q1 ехал на «медиуме».

В третьем сегменте «Феррари» показала свой истинный темп — Леклер показал первое время, Феттель — второе, а Хэмилтон остался только третьим, уступив почти шесть десятых. На вторые попытки «Феррари» тоже выехали первыми — Леклер прибавил две десятых секунды, а вот Феттель снял всего несколько сотых и пропустил на второе место Льюиса Хэмилтона, хотя от поул-позиции отстал на четыре десятых.

Четвёртым квалифицировался Макс Ферстаппен, однако голландца ещё ждёт штраф в пять позиций, так что гонку он начёт только девятым, а четвёртое место на старте перейдёт к Валттери Боттасу — финн ошибся в последней попытке и вынужден был бросить круг.

Сайнс снова лидер середины пелотона

Лучшим из остальных, как и в Сингапуре, стал Карлос Сайнс — испанец шесть сотых секунды «привёз» Нико Хюлькенбергу и вырвал у пилота «Рено» шестую позицию. Ландо Норрис занял восьмую позицию — он тоже совсем немного проиграл Сайнсу, а замкнули топ-10 Ромен Грожан и Даниэль Риккардо.

На одиннадцатой позиции расположился Пьер Гасли, которому удалось подтвердить неплохую скорость, показанную «Торо Россо» накануне. Правда, из-за замены двигателя внутреннего сгорания француз будет стартовать с 16-го места.

12-м в Сочи квалифицировался Серхио Перес, а вслед за Чеко расположился Антонио Джовинацци — итальянец впервые выступал на машине Формулы-1 в России, но опередил Кими и едва не вышел в финальный сегмент — не хватило одной десятой.

Квят не выехал, Кими ошибся

Не самым лучшим образом сложилась квалификация для Кевина Магнуссена — в отличие от напарника он не прошёл в финал и занял только 14-е место, опередив Лэнса Стролла, который стал 15-м.

Лишь 16-е место в квалификации занял Кими Райкконен — финн мог улучшить в последней попытке, но ошибся в финальном повороте и вылетел в первом сегменте. На 17-й позиции расположился Джордж Расселл, в очередной раз опередивший Роберта Кубицу, а замкнул протоколы Александер Албон — 19-е место. Тайский пилот разбил автомобиль в своей второй попытке, когда слишком агрессивно атаковал поребрики в 13-м повороте.

Даниил Квят, увы, вообще не смог принять участия в квалификации из-за технических проблем, возникших в третьей тренировке. Впрочем, россиянину в любом случае предстояло начать домашнюю гонку с последних рядов — перед Гран-при России на его машине полностью сменили двигатель.

Гран-при России стартует в воскресенье 29 сентября в 14:10 по московскому времени.