Хэмилтон проиграл, но стал шестикратным! Квят опять оштрафован

Шансы «Феррари» кончились уже на старте

Валттери Боттас на старте уверенно защитил первую позицию, а вот Феттель разогнался хуже Ферстаппена и ещё до первого поворота уступил второе место. Вторая «Феррари» тоже откатилась назад: Хэмилтон блестяще стартовал и по внешней траектории объехал Леклера. Шарль, как и его напарник, разогнался не слишком здорово и на выходе из поворота поравнялся с стартовавшими дальше Албоном и Сайнсом — в итоге «Ред Булл» оказался зажат по бокам и вынес с трассы «Макларен». Для Алекса инцидент завершился пит-стопом на первом круге и возвращение в конце пелотона, Сайнс потерял несколько позиций но продолжил заезд.

Тем временем выяснилось, что какие-то проблемы возникли у Себастьяна Феттеля. Немец пропустил Леклера, а затем уступил Норрису и Риккардо и не только не догонял их, но и понемногу отставал назад. Вскоре выяснилось, что проблема с подвеской: на девятом круге лопнул задний рычаг и неуправляемую «Феррари» вынесло на обочину.

Группа лидеров тем временем держалась в паре секунд друг от друга: Боттаса, Ферстаппена и Хэмилтона разделяли три с половиной секунды, а вот Леклер за десять кругов отстал от Льюиса на девять с половиной секунд. Таким образом, уже на первых кругах «Феррари» выпала из претендентов на победу.



В группе середняков после нескольких кругов борьбы Даниэль Риккардо прошёл Ландо Норриса и вышел на пятую строчку. Чуть далее расположились Гасли, Сайнс, Райкконен и Хюлькенберг, а на одиннадцатое место после обгона Магнуссена вышел Даниил Квят.

Боттас отрывается, Льюис ставит на концовку

Серию пит-стопов на 13-м круге открыл Макс Ферстаппен — голландец перешёл с «медиума» на «хард». «Мерседес» мгновенно отреагировал пит-стопом Боттаса, который в свою очередь взял самые жёсткие шины, — разрыв между гонщиками немного сократился, но финн удержался впереди своего главного соперника и без видимых проблем оторвался — темп «Мерседеса» был на секунду с круга быстрее «Ред Булл».

Леклер свернул в боксы на 20-м круге, но и здесь не всё прошло гладко: заклинило гайковёрт заднего левого колеса, что стоило Шарлю лишних пяти секунд. Теперь монегаск отставал от лидеров гонки на 50 секунд.



На 24-м круге Боттас на свежих шинах обогнал Хэмилтона и вернул себе лидерство в гонке. Сразу после этого Льюис уехал на свой пит-стоп и восстановил статус-кво: Валттери впереди, в шести секундах позади него Макс, Хэмилтон — на третьем месте. В 23 секундах за британцем — Леклер.



В середине пелотона после пит-стопов пятое и шестое места удержали Риккардо и Норрис, а вот на седьмую строчку за счёт более раннего, чем у Гасли, пит-стопа вышел Сайнс. Квяту, увы, отыграться не удалось: заминка с задним правым колесом стоила россиянину нескольких секунд и отбросила во вторую половину пелотона.

Вторые пит-стопы

На 34 круге второй пит-стоп совершил Макс Ферстаппен — голландец пропустил Хэмилтона на второе место, но за 20 кругов до финиша получил свежий «медиум». Как и ранее, «Мерседес» ответил аналогичной остановкой Боттаса на следующем круге — Валттери вернулся на трассу в шести секундах впереди Ферстаппена, но вынужден был уступить лидерство Хэмилтону. Отрыв британца составлял десять секунд, но доезжать ему предстояло на уже прикатанном «харде» — в общей сложности Льюис должен был пройти на одном комплекте 30 кругов.

Резина в Остине в целом держалась недолго — спустя несколько кругов вторые пит-стопы совершили Хюлькенберг и Квят, проехавшие до этого по отрезку на «харде» и «медиуме», в третий раз остановился Албон, вновь заехал в боксы Райкконен… «Не знаю, как долго смогу продержаться на этих шинах», — передал команде Хэмилтон, когда его отрыв от Боттаса сократился до пяти секунд. На 42-м круге второй пит-стоп совершил Шарль Леклер — монегаск продержался на «харде» только 20 кругов. В то же время Риккардо и Сайнс держались на жёстких шинах вполне достойно и после 25 кругов на одном комплекте шли в сильном темпе.

Битва на последних кругах

Боттас постепенно приближался к Хэмилтону, но ещё быстрее пару «Мерседесов» догонял Ферстаппен. На 51-м круге Валттери провёл первую атаку — Льюис отбился, выдавив финна с трассы, однако уже на следующем круге Боттас с помощью открытого крыла ещё на торможении прошёл Хэмилтона и вернулся в лидеры гонки.



Боттас уверенно умчался к седьмой в карьере и первой в США победе, а Хэмилтон в полной мере ощутил прессинг накатывавшего Ферстаппена. Но Максу не хватило времени догнать «Мерседес» — из-за вылета Магнуссена судьи выбросили жёлтые флаги, так что Льюис отстоял второе место. Хэмилтон уступил в гонке Боттасу, но и второго места Льюису хватило, чтобы обеспечить себе шестой чемпионский титул за две гонки до конца сезона. А вот Валттери своей победой забронировал за собой вторую строчку чемпионата — и это его лучший результат в карьере.

Четвёртое место в гонке занял Шарль Леклер, также завоевавший бонус за быстрейший круг, а на пятую позицию после стартовых проблем прорвался Алекс Албон. Отличное шестое место занял Даниэль Риккардо — австралиец проехал на «харде» 35 кругов и сдержал позади Норриса на более свежей резине. Восьмым финишировал Сайнс — испанец ехал на той же тактике, что и Риккардо. Замкнули первую десятку Нико Хюлькенберг и Даниил Квят — россиянин обогнал Серхио Переса. Правда, как и неделю назад в Мексике, Квят получил штраф и выпал из топ-10: Чеко Даниил прошёл с контактом. В итоге на десятое место поднялся Перес, а Квят классифицирован 12-м.



На момент написания этих строк судьи разбирают инцидент.



Следующий этап — Гран-при Бразилии — пройдёт на «Интерлагосе» 17 ноября. Это будет предпоследняя гонка сезона-2019.