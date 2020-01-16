Победный покер «КАМАЗа» накануне финала «Дакара»! В грузовиках россиян не остановить

На последнем этапе белорус Вязович уже ничего не сможет сделать с российскими грузовиками. Главный вопрос – сохранит ли серебро Карякин?

Позади 11-й этап гонки — вторая часть так называемого марафонского этапа, когда всем участникам запрещена помощь механиков на бивуаке. Это была последняя возможность много выиграть (или проиграть). Перед заключительным этапом почти во всех классах есть однозначные фавориты, но это не значит, что сюрпризы исключены. Подводим итоги очередного этапа ралли «Дакар».

TRUCK: «Синяя Армада» ещё на шаг ближе к победе

На 11-м этапе экипажи «КАМАЗ-мастера» превзошли сами себя — четыре пилота «Синей армады» расположились на четырёх первых позициях. Быстрее всех спецучасток преодолел лидер гонки Андрей Каргинов, второе время показал Дмитрий Сотников, а далее расположились Антон Шибалов и Эдуард Николаев. Ближайший преследователь россиян — Сергей Вязович — отстал на 12 минут.



В общем зачёте на первых двух позициях по-прежнему идут Каргинов и Шибалов, а занимающий третье место Вязович проигрывает уже почти два часа. Таким образом, пилотам «КАМАЗ-мастера» достаточно без проблем проехать заключительный этап — отыграть такой разрыв за счёт одного только темпа невозможно.

Фото: aso.fr

На четвёртое место по итогам предпоследнего этапа выбрался Дмитрий Сотников, экипаж которого потерял много времени в начале гонки. До этого четвёртое место принадлежало Алешу Лопрайсу, но у него возникли проблемы — на момент написания заметки чешский грузовик остаётся на дистанции, проигрывая много часов.

Грузовики. Положение после 11 этапов (топ-5)



1. А. Каргинов / А. Мокеев / И. Леонов (

2. А. Шибалов / Д. Никитин / И. Татаринов (

3. С. Вязович / П. Гаранин / А. Запорощенко (МАЗ-СПОРТавто) +1:52.14

4. Д. Сотников / Р. Ахмадеев / И. Ахметзянов (

5. М. Мацик / Ф. Томашек / Д. Сванда (Big Shock Racing / Iveco) +3:25.27. 1. А. Каргинов / А. Мокеев / И. Леонов ( КАМАЗ-мастер ) — 45:04.552. А. Шибалов / Д. Никитин / И. Татаринов ( КАМАЗ-мастер ) +39.333. С. Вязович / П. Гаранин / А. Запорощенко (МАЗ-СПОРТавто) +1:52.144. Д. Сотников / Р. Ахмадеев / И. Ахметзянов ( КАМАЗ-мастер ) +2:49.375. М. Мацик / Ф. Томашек / Д. Сванда (Big Shock Racing / Iveco) +3:25.27.

CAR: Сайнс контролирует ситуацию

На протяжении всего спецучастка за победу на 11-м этапе сражались Стефан Петерансель и Нассер Аль-Аттия — в этой гонке сильнее оказался француз, но разрыв составил всего десять секунд. Карлос Сайнс тем временем не форсировал события и приехал с третьим временем — в восьми минутах позади лидера.

Тем не менее накануне финального этапа испанец сохраняет более или менее комфортное лидерство в десять минут. Разумеется, Матадору не стоит совсем уж расслабляться в заключительный день, но он стартует непосредственно позади своих главных соперников и может позволить себе ехать в комфортном для себя темпе. «Марафонский этап позади — это важно. Остался всего один день — я буду приглядывать за отрывами и сохранять концентрацию», — сказал Матадор.

Фото: aso.fr

Четвёртое место генеральной классификации по-прежнему занимает экипаж Язида Аль-Раджи и Константина Жильцова, а вот на пятое место вышел Джиниэл де Вильерс. Орландо Терранова, который ещё вчера шёл в топ-5, потерял на 11-м этапе около получаса и откатился на седьмое место, пропустив также Бернхарда тен Бринке.



Потерял время и Ясир Сеайдан, выступающий с российским штурманом Алексеем Кузьмичом, — в какой-то момент экипаж даже выпал из топ-10 генеральной классификации, но на последних километрах вернул себе девятую позицию «абсолюта», проехав быстрее Хан Вэя. Фернандо Алонсо и Александр Доросинский за счёт схода Пьера Лашома отыграли по одной позиции и теперь занимают 13-е и 14-е места, а Денис Кротов вышел на 18-ю позицию.

Внедорожники. Положение после 11 этапов (топ-10)



1. К. Сайнс / Л. Крус (X-Raid Team / MINI Buggy) — 41:37.51

2. Н. Аль-Аттия / М. Бомель (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +10.17

3. С. Петерансель / П. Фиуза (X-Raid Team / MINI Buggy) +10.23

4. Я. Аль-Раджи / К. Жильцов (Overdrive Toyota / Hilux 4×4) +47.57

5. Д. де Вильерс / А. Харо Браво (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +1:06.34

6. Б. тен Бринке / Т. Колсул (Toyota Gazoo Racing/ Hilux 4×4) +1:17.50

7. О. Терранова / Б. Грауэ (X-Raid / MINI 4×4) +1:26.44

8. М. Серрадори / Ф. Луркен (SRT Racing / Century Buggy) +1:52.32

9. Я. Сейадан / А. Кузьмич (Race World Team / MINI 4×4) +3:44.41

10. В. Хан / М. Ляо (Geely Auto Shell Lubricant Team / 2WD) +3:45.07

…13. Ф. Алонсо / М. Кома (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +4:43.18

…14. А. Доросинский / О. Уперенко (X-Raid / MINI 4×4) +5:02.20

…18. Д. Кротов / Д. Цыро (MSK Rally Team / MINI 4×4) +7:30.46

SSV: у Карри всё хорошо

В зачёте мотовездеходов уверенно к победе в марафоне движется экипаж Кейси Карри. На этом этапе он был лишь седьмым и уступил минуту с небольшим Сергею Карякину, но по-прежнему опережает россиянина почти на 46 минут — более чем комфортное преимущество перед заключительным этапом. Быстрейшим же на 11-м этапе был Франсиско Лопес Контардо, идущий третьим в генеральной классификации. Интрига сохраняется: в борьбе за серебро у Карякина 12 минут в запасе.

SSV. Общий зачёт после 11 этапов (топ-5)



1. К. Карри / Ш. Берриман (Monster Energy Can-Am) — 51:39.32

2. С. Карякин / А. Власюк (SNAG Racing Team / Can-Am) +45.33

3. Ф. Лопес Контардо / Х.П. Латрач Винагре (South Racing Can-Am) +57.32

4. К. Раутенбах / П. Бьянки Прата (PH-Sport / Zephyr) +1:16.38

5. Х.А. Хинохо Лопес / Д. Ортега Гил (Hibor Raid / Can-Am) +1:18.32.

MOTO: Кинтанилья жмёт лидера

10-й этап гонки лидер категории мотоциклов Рикки Брабек завершил с преимуществом в 26 минут относительно ближайшего соперника. Отыграть за два дня такой разрыв практически невозможно, и потому американский пилот 11-й этап решил проехать осторожно — и разом лишился половины своего отрыва. Пока Пабло Кинтанилья гнал во весь опор и выиграл предпоследний этап марафона, Брабек ехал в темпе попроще и на финише оказался на 12 минут медленнее своего главного соперника. Теперь перед заключительным этапом Брабека и Кинтанилью («Хонду» и «Хускварну») разделяет 14 минут.

Фото: aso.fr

«Я ехал не более чем на 70% от максимума, чтобы не загнать ни себя, ни технику, — сказал на финише Брабек, который по-прежнему остаётся главным претендентом на победу. — Сейчас я думаю в основном о том, как пересечь линию финиша. Завтрашний день может быть выдающимся. Буду стараться сохранить этот настрой до конца».

«Я очень доволен этим этапом, всегда приятно победить, — добавил Кинтанилья. — Спецучасток был сложным, я полностью выкладывался с самого начала и отыграл у Рикки немало времени. Разрыв по-прежнему большой, но завтра у нас ещё будет возможность пойти в атаку».



Отметим также Дмитрия Агошкова, который отыграл одну позицию в классе «Ориджинал» и теперь занимает девятое место турнирной таблицы. Участники этого зачёта обязаны пройти дистанцию самостоятельно — без помощи механиков на бивуаке.

Мотоциклы. Положение после 11 этапов (топ-5)



1. Р. Брабек (Monster Energy Honda Team 2020) — 38:33.28

2. П. Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna) +13.56

3. Т. Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +22.34

4. М. Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) +29.53

5. Х. Барреда Борт (Monster Energy Honda Team 2020) +30.09.

QUAD: 21 минута между Касале и Витсе

В классе квадроциклов быстрее всех этап проехал польский ветеран Рафал Соник. Однако перед заключительным этапом он отстаёт от лидера на час с лишним, а потому вряд ли сможет побороться за победу. Игнасио Касале, возглавляющий общий зачёт буквально всю дистанцию, показал второе время и отыграл у Симона Витса, своего главного преследователя, около пяти минут.



Перед финальным этапом Касале и Витсе разделяет 21 минута — чистой скоростью ликвидировать такой разрыв вряд ли удастся, но если Игнасио столкнётся с проколом или допустит ошибку в навигации, риск потерять победу будет весьма велик.

Квадроциклы. Положение после 11 этапов (топ-5)



1. И. Касале (Casale Racing / Yamaha) — 50:07.07

2. С. Витс (JP Peux 2020-BBR Mercier Racing / Yamaha) +21.16

3. Р. Соник (Sonik Team / Yamaha) +1:03.00

4. М. Андухар (7240 Team / Yamaha) +3:27.50

5. К. Вишневский (Orlen Team / Yamaha) +4:19.12.

12-й этап: финиш!

Финальный этап отведёт участников гонки в Киддию. До конца марафона остаётся чуть более четырёх сотен километров, дистанция заключительного спецучастка — 374. Трассы будут состоять из самого разного покрытия: сначала немного грунта, затем — пески и дюны, немного камней и порядка ста километров по асфальту под финиш. Не самый сложный этап, но напряжение будет зашкаливать. «Чемпионат» проведёт текстовый онлайн финала.